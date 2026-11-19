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Antrenorul ardelenilor a vorbit despre partida extrem de importantă pentru echipa sa, dar a abordat și subiecte precum situația naționalei României, mandatul lui Gică Hagi și plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB.

Marius Șumudică anunță un meci „pe viață și pe moarte” pentru CFR Cluj cu Oțelul Galați

CFR Cluj se pregătește pentru un duel important în etapa a 16-a din SuperLiga. Formația pregătită de Marius Șumudică primește vizita celor de la Oțelul Galați sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 17:30, iar antrenorul ardelenilor a transmis că nu își permite niciun pas greșit.

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Tehnicianul consideră că partida este una dintre cele mai dificile din acest sezon, mai ales că presiunea rezultatului este de partea echipei sale. .

„Ăsta e cel mai dificil meci. Dacă la alte meciuri v-am spus că nu aveam ce să pierdem, în momentul de față o dă favorită pe CFR. Jucăm acasă, am pierdut într-un an doar cu U Cluj aici, din 2013 Galațiul nu a mai câștigat la CFR, dar trebuie să vedem ce echipă avea CFR în trecut și ce echipă are acum.

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Eu am încredere în jucătorii mei, în ceea ce am pregătit. Va fi pe viață și pe moarte. Fotbalul e imprevizibil. Nu știi de ce te lovești pe parcursul meciului. Trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Poate să fim mai concentrați decât la jocurile cu Craiova, cu Dinamo, cu Petrolul. Asta le-am spus. S-au pregătit foarte bine, nu am ce să le reproșez. Este, pentru mine, un meci extrem de important. Și pentru club și pentru jucători, fiindcă dacă reușești să câștigi te duci la 9 puncte de ei”, a declarat Marius Șumudică.

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Șumudică, verdict dur despre naționala României înaintea barajului: „Ar fi rușinea rușinilor!”

Dincolo de problemele de la CFR, Marius Șumudică a comentat și situația echipei naționale, după rezultatele dezamăgitoare din ultima perioadă. Tehnicianul a vorbit despre provocarea pe care o are Gică Hagi în față, în fața unor partide baraj care se anunță mai grele decât se arată pe foaie.

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„Îmi dau seama ce vrea să facă Gică Hagi, dar nu știu dacă suntem pregătiți. Are nevoie de timp și la echipa națională nu știu dacă te așteaptă cineva. Nu știu dacă poți să treci de la o echipă reactivă cum era cu Edi Iordănescu, care făcea bine faza defensivă și juca contraatacul, într-o echipă care domină adversarul.

Depinde de tragerea la sorți, depinde de baraj. Credeți că barajul l-am câștigat de acum? Eu cred că dacă vom cădea cu Insulele Feroe va fi o dublă foarte grea. În martie nu vedem razele de soare, e teren sintetic. Vom vedea. Ar fi rușinea rușinilor dacă nu batem la barajul de Nations League. Atunci e groasă. E josnic. Am ajuns pe locul 58-59 în lume. De la 27 la 58. E o cădere drastică. Suntem pe cea mai slabă poziție de când a fost echipa națională. E jalnic ceea ce se întâmplă, dar acolo este unul dintre cei mai mari fotbaliști din România. Trebuie să demonstreze și ca antrenor la echipa națională că viziunea poate fi pusă în practică”, a mai declarat tehnicianul.

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Marius Șumudică a enumerat și „tricolorii” care i-au plăcut cel mai mult în „dubla” cu Polonia (2-1) și Bosnia-Herțegovina (1-2), cu un mare plus pentru fotbaliștii Universității Craiova.

„Bîrligea îmi place foarte mult. A crescut, e indispensabil, cred că trebuia să fie lăsat în teren să joace. Otto și-a făcut treaba, nu i se poate imputa nimic. La golul 2 nu cred că are vină, iar la greșeala lui Rațiu nici atât. Cicâldău îmi place, Bancu îmi place, Crețu îmi place. Jucători care joacă. Toți trei de la Craiova, începe lumea că mă autopropun și acolo. Mă opresc cu oltenii să nu creadă… mai ales că i-am bătut în cariera mea de 6 ori, am cinci egaluri și m-au bătut o dată”, a mai spus Șumudică.

Șumudică i-a trimis un mesaj lui Mihai Stoica după plecarea de la FCSB

Marius Șumudică a vorbit și despre mesajul pe care i l-a dat lui Mihai Stoica după plecarea acestuia de la FCSB. Tehnicianul a ținut să sublinieze că rivalitatea dintre ei nu afectează părerea foarte bună pe care o are despre Mihai Stoica în domeniu.

„Nu este problema mea plecarea domnului Stoica de la FCSB. I-am dat un mesaj. Nu de susținere. Știți relația mea cu Mihai Stoica. E glacială, nu rece. Ne-am atacat pe unde ne-am prins, asta este, dar ca valoare fotbalistică, nu știu dacă sunt doi conducători în țară de valoarea lui MM. Nu am ce să câștig de la MM, nu mă interesează. Probabil că nu vom putea lucra niciodată împreună. La cât fotbal știe, este o pierdere pentru cei de la FCSB. Eu aș vrea să vorbesc mai mult de CFR, unde trebuie să câștigăm cât mai multe meciuri. Mă îngrijorează meciul cu Galați”, a declarat Marius Șumudică.

a fost pe măsură: „Măcar de acum încolo nu ne vom mai certa”, conform declarațiilor antrenorului la FANATIK SUPERLIGA.