Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, verdict ferm după eliminarea lui Pancu din derby-ul Rapid – Dinamo 0-1: „Fiecare antrenor plătește pentru ceea ce face!”

Cum a analizat Marius Șumudică meciul Rapid - Dinamo 0-1 și ce a spus despre eliminarea lui Daniel Pancu după ieșirea nervoasă la adresa arbitrului Feșnic
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.08.2026 | 15:49
Marius Sumudica verdict ferm dupa eliminarea lui Pancu din derbyul Rapid Dinamo 01 Fiecare antrenor plateste pentru ceea ce face
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, verdict ferm după eliminarea lui Pancu din derby-ul Rapid - Dinamo 0-1. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică (55 de ani) a analizat cele întâmplate în meciul Rapid – Dinamo 0-1 și, printre altele, a fost întrebat și despre eliminarea lui Daniel Pancu (48 de ani) din a doua repriză, de la scorul de 0-0, moment generat de o ieșire nervoasă a antrenorului giuleștenilor la adresa arbitrului Horațiu Feșnic.

Ce a spus Marius Șumudică despre eliminarea lui Daniel Pancu din Rapid – Dinamo 0-1

Noul antrenor de la CFR Cluj nu a dorit însă să comenteze prea mult acest subiect și s-a rezumat astfel la a spune doar că Pancu nu are acum de făcut decât să se conformeze și să își ispășească etapele de suspendare. „Nu comentez, nu este problema mea. Fiecare antrenor se manifestă cum crede de cuviință. Fiecare antrenor aduce un plus echipei prin manifestările pe care le are sau prin ceea ce transmite de pe bancă.

ADVERTISEMENT

Fiecare antrenor plătește pentru ceea ce face. Eu nu pot să comentez ceea ce a făcut Pancu, pur și simplu a fost decizia lui, impulsul lui. Nu vreau să vorbesc despre așa ceva, nu este normal, sunt atâția oameni abilitați care o pot face. Eu sunt antrenor, sunt colegul lui, îl respect și atâta tot”, a spus Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Cum a comentat Marius Șumudică meciul Rapid – Dinamo 0-1

Cât despre jocul propriu-zis din Giulești, tehnicianul a explicat că Dinamo a stat din nou foarte bine pe partea de construcție, cu un plus evident adus de portarul Alaa Bellaarouch prin jocul său de picior, în vreme ce Rapid a punctat excelent prin tranzițiile pozitive purtate în viteză, în special de Alex Dobre:

ADVERTISEMENT
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Digi24.ro
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții

„Mi-e greu să vorbesc, acum sunt antrenor și orice zic se interpretează. A fost un joc frumos, să zic așa, un joc frumos, tacticizat foarte mult. O echipă cu o filosofie aparte, mă refer la Dinamo, o echipă căreia îi place posesia, îi place să plece cu inițiere, să construiască. Au și un portar foarte bun, cu joc foarte bun de picior, în afară de intervențiile pe care le are. Își asumă de multe ori acest risc, să joace, câștigi un om în plus în momentul respectiv, nefiind forțat să cobori cu un mijlocaș.

ADVERTISEMENT
Mihai Lixandru, umilit de Joao Felix! Cristiano Ronaldo a văzut totul și nu...
Digisport.ro
Mihai Lixandru, umilit de Joao Felix! Cristiano Ronaldo a văzut totul și nu s-a putut abține

El interpretează rolul unui fundaș central și te ajută enorm, face superioritate. Pe când Rapid rămâne aceeași echipă de tranziție, toate ocaziile le au pe zvâcnirile lui Dobre, adică tot ceea ce se întâmplă la Rapid este pe acea tranziție pozitivă pe care o joacă foarte bine. Ocaziile mai mari de partea Rapidului, e clar. Dar fotbalul se joacă pe goluri și din păcate au pierdut trei puncte extrem de importante”. 

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, analiza meciului Rapid - Dinamo 0-1

„Contez pe el, e lider în vestiar!”. Jucătorul în jurul căruia vrea Șumudică...
Fanatik
„Contez pe el, e lider în vestiar!”. Jucătorul în jurul căruia vrea Șumudică să reconstruiască CFR Cluj și transferurile pe care le așteaptă
Dinamo și-a găsit jucătorul care poate să-i aducă titlul de campioană. Cât costă...
Fanatik
Dinamo și-a găsit jucătorul care poate să-i aducă titlul de campioană. Cât costă să-l cumpere definitiv. Exclusiv
Transfer de urgență la Rapid după eșecul cu Dinamo: „Suntem în discuții”
Fanatik
Transfer de urgență la Rapid după eșecul cu Dinamo: „Suntem în discuții”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A fost descoperită comunicarea dintre un jucător important din România și mafia pariurilor:...
iamsport.ro
A fost descoperită comunicarea dintre un jucător important din România și mafia pariurilor: 'Mail direct!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!