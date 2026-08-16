Marius Șumudică, verdict ferm după eliminarea lui Pancu din derby-ul Rapid – Dinamo 0-1: „Fiecare antrenor plătește pentru ceea ce face!”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică (55 de ani) a analizat cele întâmplate în meciul Rapid – Dinamo 0-1 și, printre altele, a fost întrebat și despre eliminarea lui Daniel Pancu (48 de ani) din a doua repriză, de la scorul de 0-0, moment generat de o ieșire nervoasă a antrenorului giuleștenilor la adresa arbitrului Horațiu Feșnic.

Ce a spus Marius Șumudică despre eliminarea lui Daniel Pancu din Rapid – Dinamo 0-1

nu a dorit însă să comenteze prea mult acest subiect și s-a rezumat astfel la a spune doar că Pancu nu are acum de făcut decât să se conformeze și să își ispășească etapele de suspendare. „Nu comentez, nu este problema mea. Fiecare antrenor se manifestă cum crede de cuviință. Fiecare antrenor aduce un plus echipei prin manifestările pe care le are sau prin ceea ce transmite de pe bancă.

ADVERTISEMENT

Fiecare antrenor plătește pentru ceea ce face. Eu nu pot să comentez ceea ce a făcut Pancu, pur și simplu a fost decizia lui, impulsul lui. Nu vreau să vorbesc despre așa ceva, nu este normal, sunt atâția oameni abilitați care o pot face. Eu sunt antrenor, sunt colegul lui, îl respect și atâta tot”, a spus

Cum a comentat Marius Șumudică meciul Rapid – Dinamo 0-1

Cât despre jocul propriu-zis din Giulești, tehnicianul a explicat că Dinamo a stat din nou foarte bine pe partea de construcție, cu prin jocul său de picior, în vreme ce Rapid a punctat excelent prin tranzițiile pozitive purtate în viteză, în special de Alex Dobre:

ADVERTISEMENT

„Mi-e greu să vorbesc, acum sunt antrenor și orice zic se interpretează. A fost un joc frumos, să zic așa, un joc frumos, tacticizat foarte mult. O echipă cu o filosofie aparte, mă refer la Dinamo, o echipă căreia îi place posesia, îi place să plece cu inițiere, să construiască. Au și un portar foarte bun, cu joc foarte bun de picior, în afară de intervențiile pe care le are. Își asumă de multe ori acest risc, să joace, câștigi un om în plus în momentul respectiv, nefiind forțat să cobori cu un mijlocaș.

ADVERTISEMENT

El interpretează rolul unui fundaș central și te ajută enorm, face superioritate. Pe când Rapid rămâne aceeași echipă de tranziție, toate ocaziile le au pe zvâcnirile lui Dobre, adică tot ceea ce se întâmplă la Rapid este pe acea tranziție pozitivă pe care o joacă foarte bine. Ocaziile mai mari de partea Rapidului, e clar. Dar fotbalul se joacă pe goluri și din păcate au pierdut trei puncte extrem de importante”.

ADVERTISEMENT