Marius Șumudică, verdict necruțător înainte de U Craiova – KuPS: „E dezastru dacă nu te califici!!”

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U Craiova pleacă mare favorită joi, 13 august 2026, de la ora 20:00, contra celor de la KuPS Kuopio, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League. După 1-1 în Finlanda, oltenii au nevoie de victorie pentru a ajunge în play-off. Toată lumea fotbalului din România o vede favorită pe „Știința”. Marius Șumudică este și el de aceeași părere. În schimb, un eșec ar fi echivalent cu un dezastru, afirmă fostul tehnician de la Rapid.

Ce spune Marius Șumudică despre returul U Craiova – KuPS: „Cred că se vor califica!”

În urmă cu o săptămână, campioana României, Universitatea Craiova, a remizat cu finlandezii de la KuPS Kuopio, în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League. Românii au condus la pauză cu 1-0 după golul marcat de Ștefan Baiaram (23 de ani) în minutul 38. A doua repriză, oltenii au cedat inițiativa, iar echipa scandinavă a egalat în minutul 72 prin Jaime Jose Moreno Ciorciari (31 de ani).

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Joi, 13 august, pe „Ion Oblemenco”, , dacă vrea să nu aibă emoții privind calificarea în play-off-ul Europa League. Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică (55 de ani) a spus că echipa lui Filipe Coelho este net superioară nordicilor.

„Eu cred că se vor califica. Craiova este net superioară. Ar fi o mare surpriză. Pentru mine ar fi o surpriză mai mare decât eșecul pe care l-a avut cu Levski Sofia. Levski Sofia este o echipă mult superioară finlandezilor. Mult, mult. Adică, din punct de vedere tehnico-tactic, (n.r. KuPS) este o echipă inferioară bulgarilor și inferioară celor de la Craiova”, spune Șumi.

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Ce ar reprezenta o eliminare a Craiovei contra lui KuPS. Șumudică: „Ar fi un dezastru! Ar șterge cu buretele tot ce au realizat”

În aceste condiții, cu această , același Marius Șumudică este de părere că un rezultat negativ ar șterge cu buretele lucrurile bune făcute de olteni în ultimele luni. „Dacă Universitatea Craiova nu s-ar califica, ar fi un mare eșec. Mare, mare de tot. Un eșec incredibil. Ar șterge tot ceea ce au realizat”.

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Fostul antrenor de la Rapid revenit apoi și a insistat că, pentru Craiova, o eliminare în fața lui KuPS ar fi un dezastru: „(n.r. Spui că va fi o mare dezamăgire dacă Craiova nu reușește calificarea) Nu, ar fi dezastru! E dezastru dacă te scoate echipa asta. Eu i-am văzut în tur. Ok, am dat-o pe teren, pe cauciuc, am jucat pe… puteai să joci și pe dealuri și pe câmpii, pe unde jucai, n-ai voie să te scoată vreodată KuPS.

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Eu sunt ferm convins că jucătorii Craiovei vor fi montați și cred că la cel puțin două goluri vom câștiga. Așa văd eu diferența de valoare. Adică este diferență mare de valoare, nu numai din punct de vedere financiar, și de valoare intrinsecă a fotbaliștilor (…) Dacă KuPS îi scoate pe Craiova, atunci e ca și cum i-ar fi scos Șelimbăr”, a mai punctat Șumudică.

Șumudică știe în ce compartiment are Craiova probleme în acest moment

U Craiova nu mai este, cel puțin în acest start de sezon, echipa solidă și compactă defensiv de anul trecut. Marius Șumudică a observat și el acest lucru, în special în meciul cu FC Argeș (0-1), dar și în duelurile europene. „Din punct de vedere defensiv ei au avut probleme. Am văzut că pe contraatacuri, nu numai cu cei de la FC Argeș, dar și cu cei de la Levski au avut probleme.

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Orice minge jucată în spatele fundașilor centrali le-a creat probleme mari. Atunci, consider că jucătorii ar trebui să se unească, să fie o unitate de grup. Ok. ține și de antrenor, dar ține și de liderii din echipă”.