Marius Șumudică vrea jucători din Liga 1! A vorbit și despre situația lui Alex Maxim

Marius Șumudică își face planul pentru sezonul următor din Turcia, iar tehnicianul român vrea să aducă un fotbalist din Liga 1.

Antrenorul lui Gaziantep este recunoscut pentru felul în care reușește să relanseze carierele unor fotbaliști trași pe linie moartă de mult timp.

La fel s-a întâmplat și cu Alex Maxim, cel care a ajuns să fie rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai formației din Turcia, deși a ajuns acolo de-abia în iarnă.

Marius Șumudică vrea jucători din Liga 1

Între timp, Marius Șumudică se interesează de un transfer al unui atacant din Liga 1, dar nu Denis Alibec, pentru că acesta costă prea mult, însă a mărturisit că se poate reorienta spre alt atacant sau spre un mijlocaș:

„Îmi doresc un atacant din Liga 1, însă poate fi şi un mijlocaş. Oricum, un singur jucător. Nu mă gândesc la Denis Alibec, pentru că noi nu avem fondurile necesare, iar el costă bani.

Acum am 14 străini la Gaziantep, aşa că nu este uşor. Nici Lung nu este o soluţie, chiar dacă este unul dintre cei mai buni portari din Turcia.

Eu am un portar turc care şi-a făcut bine treaba (n.n. Gunay Guvenc, 29 de ani), m-a ajutat foarte mult şi nu vreau o concurenţă cu Lung.

Aşa cum am mai spus, Maxim vrea să rămână în Turcia, iar eu mi-aş dori mult să continue. Totuşi, el mai are un an de contract cu Mainz şi trebuie să vedem ce putem să facem”.

„Locul 8 e o performanță pentru mine”

Marius Șumudică a vorbit și despre sezonul în care a terminat pe locul 8 cu Gaziantep: „Locul 8 este o mare performanţă pentru mine, mai ales că în vară am făcut 20 de transferuri şi am mizat pe un sistem 3-5-2, pe care nimeni nu-l mai foloseşte în Turcia.

Am fost felicitat de antrenorii din Turcia. Gaziantep este singura echipă neînvinsă în pandemie. Chiar m-au sunat şi m-am bucurat mult, pentru că doar eu şi Prosinecki suntem străini aici, iar el a retrogradat (n.r – cu Kayserispor)”.