Marius Șumudică vrea să aducă la Rapid jucători de la Genoa: ”Sunt câțiva interesanți care nu joacă acolo”

Marius Șumudică a ochit câțiva jucători de la Genoa pe care și-ar dori să-i aibă sub comanda sa la Rapid. Horia Ivanovici a anunțat la emisiunea DON MUTU că se încearcă mutarea lui Andrei Borza la formația italiană, iar .

Genoa are jucători interesanți pentru Marius Șumudică

Într-o conferință de presă premergătoare derby-ului Dinamo – Rapid, din etapa a 21-a din SuperLiga, antrenorul Marius Șumudică a mărturisit că speră să existe o colaborare excelentă cu Genoa și să poată aduce unul sau doi jucători de acolo în această iarnă.

”Cel mai mult îi doresc domnului Șucu să reușească să mențină echipa în prima ligă. Asta e vital pentru Genoa, iar după aceea putem discuta despre astfel de schimburi. În momentul de față, are în portofoliu două cluburi. Eu am fost printre singurii care știau de acest lucru și i-am promis că nu voi spune. Și ieri am discutat cu domnul Șucu.

Noi am vrut să luăm un jucător de acolo, pe Melegoni. M-am uitat și eu peste lotul lor. Sunt câțiva jucători interesanți care nu joacă acolo și cu siguranță ar fi peste nivelul campionatului din România.

Vom vedea ce se va întâmpla în iarnă. Sperăm să existe posibilitatea unei colaborări fructuoase și să aducem cel puțin unul sau doi jucători care să ajute Rapidul pentru îndeplinirea obiectivelor”, a declarat Șumudică, conform .

Și Rapid poate trimite jucători la Genoa

Tehnicianul rapidist a mărturisit că oricare dintre jucătorii săi vor putea face pasul către Genoa în viitor, dar vor trebui să arate că merită să joace într-un campionat atât de puternic cum este Serie A.

”Mingea e în terenul lor. Trebuie să se autodepășească. Dacă vor juca foarte bine, au posibilitatea. Ei sunt puși în vitrină, sunt ca niște bibelouri. Dacă vor reuși să se autodepășească, iar cei de acolo vor fi mulțumiți de vreun jucător, cu siguranță există această posibilitate ca jucători de la Rapid să ajungă acolo.

Sunt jucători capabili tineri cărora le pot crește potențialul și pot ajunge la acel nivel. Sunt și jucători consacrați, care au mai jucat în străinătate și cred că pot ajunge să fie încercați”, a spus Marius Șumudică.

Implicarea lui Dan Șucu la Genoa naște temeri în rândul susținătorilor Rapidului, iar Grigore Sichitiu, fostul conducător al giuleștenilor, a vorbit la podcastul Suflet de rapidist despre faptul că pentru a se implica prea tare și la gruparea ”alb-vișinie”.