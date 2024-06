Marius Șumudică și-a făcut un nume în Turcia, iar un jurnalist a spus că tehnicianul român și-ar dori să fie selecționer în „Țara Semilunei”. a mărturisit că nu a vorbit despre postul ocupat în prezent de Vincenzo Montella.

„Marius Șumudică vrea să fie selecționerul Turciei!”. Antrenorul român, reacție virulentă: „O tâmpenie fără margini!”

, iar mulți dintre suporterii turci și-au făcut speranțe mari pentru turneul final din Germania. Din păcate, „Țara Semilunei” nu a reușit să producă surpriza și să scoată măcar un punct cu Portugalia.

După a anunțat că Marius Șumudică își dorește să antreneze naționala Turciei. Tehnicianul a negat tot la FANATIK LA EURO și a dezvăluit că nu se gândește la postul lui Vicenzo Montella.

„Un ziarist scrie că Șumudică și-ar dori să antrenorul echipei naționale a Turciei. O tâmpenie fără margini, zice că și-ar dori că dacă au fost Montella și Kuntz de ce Șumudică nu poate, că are și pașaport. Au început să îi scrie familiei mele, pentru că eu nu am Instagram, Facebook.

Niște idioțenii, chiar vreau să infirm lucrul ăsta. Nu am vorbit cu nimeni și nici nu îmi permit să vorbesc de echipa națională a Turciei. Montella a greșit, a schimbat cinci sau șase jucători după ce a câștigat primul meci și Portugalia le-a dat cu terenul în cap”, a spus Șumi.

Marius Șumudic a pus sub lupă strategia lui Edi Iordănescu din România – Belgia 0-2: „Onana a jucat fără om”

„Eu nu am văzut în viața mea să iei gol din aut de poartă. Minge lungă de 80 de metri… E lege, unul sare, ceilalți trei fac pâlnie în spatele său. Aceeași problemă între fundașii centrali și la golul anulat al lui Lukaku.

Scapă printre fundașii centrali, după care marchează. Au fost niște greșeli personale, după părerea mea. Eu nu îl văd pe Edi responsabil de rezultat. Sunt mult mai puternici decât noi. Nu ne-au bătut la jocul de echipă, ne-au bătut individual.

În sistemul 3-3-3, tu ai doar un om de bandă. De multe ori, Lukebakio intra în interior și îl lăsa pe Castagne să stea în bandă. Nu este vina lui Mihăilă neapărat. Dacă tu joci cu Mihăilă pe banda stângă și cu Bancu, ei ar trebui să răspundă de fundașul și de extrema dreaptă.

În opinia mea, Mihăilă trebuia să intre în fundașul central al lor, să-l blocheze pe construcție. Ei aveau superioritate la mijloc. Onana a jucat fără om. În spatele lui Stanciu și Răzvan Marin intrau Tielemans și Kevin De Bruyne și primeau mingea. Noi, dacă nu am fost compacți cum am fost cu Ucraina, nu am mai putut să îi prindem”, a spus Șumudică.

