Marius Șumudică vrea să se lupte din nou pentru titlu în Turcia. ”Mi-au trimis inclusiv biletele de avion”

Marius Șumudică este liber de contract de la începutul lunii martie de când s-a despărțit de Rizespor din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare. Tehnicianul de 50 de ani a dezvăluit recent care sunt obiectivele pe termen mediu și ce oferte a refuzat în ultima perioadă.

În Turcia, Marius Șumudică a fost aproape de o mare performanță cu Gaziantepspor, echipă pe care a dus-o, fie și temporar, pe prima poziție a clasamentului.

După ce câștigat titlul în România, cu Astra Giurgiu, cota lui Șumudică a crescut vertiginos în primul mandat în Turcia, dar totul s-a năruit din cauza comportamentului controversat al antrenorului.

Marius Șumudică spune că e capabil să câștige campionatul în Turcia

Șumudică a mărturisit că nu ar refuza o ofertă din Liga 1, dar ar trebui să fie un club important care să se lupte pentru trofee an de an. Însă, recunoaște că este mai atras de o revenire în Turcia, acolo unde simte că poate să scrie istorie.

”Am ajuns la o experiență care mă face să îmi doresc să fac ceva, vreau să preiau o echipă cu pretenții și să fac ceea ce am făcut și la Gaziantep. Am fost întrebat dacă vreau să mă întorc în Turcia. Vom vedea la finalul sezonului.

Aş vrea să mă întorc în Turcia şi sunt sigur că mă voi întoarce la un moment dat. Simt că pot face mai mult. Planul meu este să merg la o echipă care se va lupta la titlu în Turcia şi pentru cupele europene. În prezent, prioritatea mea este să revin în Turcia”, a declarat Marius Șumudică, la Pro X.

La ce a renunțat Șumudică în ultima vreme

Antrenorul român a mai spus că de când s-a despărțit de Rizespor, la începutul lunii martie, nu a mai primit nicio ofertă, din Turcia, pe care să o considere importantă și că a refuzat un contract extrem de avantajos în Zona Golfului.

”Nu am primit nicio ofertă serioasă din Turcia, am avut doar cele două propuneri din Arabia Saudită. Am fost în discuții cu diferite echipe care voiau să semnez pe o perioadă de 3 luni și n-am acceptat.

Mi-au trimis inclusiv biletele de avion. Nu am vrut să mă duc pe 3 luni, le-am respins şi pentru că banii nu sunt o prioritate pentru mine. Vreau să rămân în Europa”, a explicat Șumudică, pentru sursa amintită.

