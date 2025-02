Marius Șumudică vs Denis Alibec! Duel de foc la malul mării. Relația fantastică dintre cei doi. Galerie Foto

Ne așteaptă un meci cu scântei în Superliga României! Farul Constanța și Rapid se înfruntă luni seară la Ovidiu, într-o partidă care promite spectacol. Denis Alibec, atacantul care a strălucit sub comanda lui Marius Șumudică, va încerca să îl învingă acum pe antrenorul din Giulești.

Marius Șumudică vs Denis Alibec! Duel de foc la malul mării

Giuleștenii merg la Ovidiu cu gândul la victorie. De cealaltă parte, Farul vrea să obțină cât mai multe puncte în finalul sezonului regulat pentru a evita emoțiile în playout.

Denis Alibec îl va avea în față pe fostul său antrenor, Marius Șumudică. Cei doi au o relație cu totul specială. Prima oară au lucrat împreună la Astra Giurgiu, unde au reușit să câștige titlul de campioni în sezonul 2015-2016.

Marius Șumudică și Denis Alibec au o relație cu totul aparte. „E în top 3 jucători pe care i-am antrenat în viața mea”

Antrenorul a declarat în repetate rânduri că îl vede pe Alibec drept unul dintre marii atacanți ai României. După ce a plecat de la Astra la Gaziantep, antrenorul a încercat să îl aducă și pe Alibec la echipă, dar mutarea nu s-a concretizat.

„Alibec e în top 3 jucători pe care i-am antrenat în viața mea. E special pentru mine și cred că nu are rival în România. Mi l-am dorit mereu. Chiar am făcut o ofertă, dar n-a fost acceptată de clubul Astra. Eu îi doresc să ajungă la o echipă mai mare decât Astra, are mult potențial. L-aș lua și mâine, dar e foarte greu să negociezi cu domnul Niculae”, spunea Marius Șumudică în 2019, la Digi Sport.

În vara anului 2021, cei doi s-au reunit la CFR Cluj. Alibec a fost împrumutat de la Kayserispor, având astfel ocazia să joace din nou sub comanda lui Șumudică. Din păcate, colaborarea lor a fost de scurtă durată, deoarece Șumudică a părăsit echipa la scurt timp după sosirea atacantului.

„Unul dintre motivele pentru care am venit aici a fost Marius Șumudică. Îmi pare rău pentru el că s-a terminat așa, dar asta este viața și, ca antrenor, știți cum e în România: dacă nu ai rezultate, pleci. E bine că suntem pe primul loc și cu cine va veni sunt sigur că vom face treabă bună”, spunea Denis Alibec după ce Marius Șumudică a plecat de la CFR.

Denis Alibec la Rapid, visul lui Marius Șumudică

. Marius Șumudică a declarat la scurt timp după ce a semnat cu echipa din Giulești că atacantul celor de la Farul ar fi o țintă importantă. Nici această mutare nu s-a concretizat însă.

„Mi-aș fi dorit să vină Alibec la Rapid. Este un jucător exponențial. S-a născut talentat. Îl ascultă mingea. Un jucător care, dacă știi să-i vorbești, îți dă foarte mult înapoi”, explica Marius Șumudică.