Marius Ţic, căpitanul naționalei de polo, a debutat la 15 ani la seniori! Aşteptări mari de la JO de la Paris: “Dacă strălucim acolo, într-adevăr suntem buni!”. Exclusiv

. Dacă la precedentele ediţii am avut echipa de fotbal, baschet 3×3 sau handbal, de această dată doar băieţii de la polo au reuşit să califice echipa, pentru prima dată după 12 ani.

Marius Ţic, căpitanul naționalei de polo, a debutat la 15 ani la seniori! Aşteptări mari de la JO de la Paris

Marius Ţic este protagonistul episodului 23 al seriei “Olimpicii României” Căpitanul naţionalei României a fost cel mai tânăr debutant în Campionatul Naţional de seniori, la doar 13 ani. Doi ani mai târziu avea să debuteze în naţionala României.

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Marius Ţic a vorbit despre calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, obiectivele echipei, dar şi despre debutul său la o vârstă foarte fragedă:

Marius, ce înseamnă pentru tine această calificare la Jocurile Olimpice şi faptul că veţi participa la cea mai importantă competiţie?

– Este cel mai frumos sentiment. Cea mai mare realizare a noastră, personal, cât şi ca echipă. Jocurile Olimpice reprezintă competiţia supremă, dar nu vrem să ne oprim aici, să fim mulţumiţi doar că ne-am calificat. Mergem acolo să obţinem victorii şi să încercăm calificarea între primele 8.

“Vrem să aducem prima medalie din polo-ul românesc. Având în vedere timpul pe care îl avem, acesta ar fi obiectivul”

. Cum ai primit vestea de la Doha?

– Da, eram la Campionatele Mondiale de la Doha. Înainte de competiţie, urmărind traseul şi echipele cu care putem juca pentru a obţine biletele de JO, ne gândeam că e posibil să evoluăm cu Muntenegru pentru calificare. Chiar şi în cazul în care am fi pierdut acel meci, cum s-a şi întâmplat ulterior, ştiam că există o şansă ca Africa de Sud să se retragă. Ei, în toată istoria lor au participat de două ori la Jocurile Olimpice. Continentul african are un loc şi chiar dacă echipa Africii de Sud beneficiază de acest joc, ca nivel sunt sub toate echipele calificate. A fost meciul cu China, care practic ne-a calificat. Am câştigat destul de greu, dar nu am vrut să ne lăsăm. Locul la Jocurile Olimpice este meritat şi acum trebuie să demonstrăm acest lucru şi în apă.

Este un vis devenit realitate în condiţiile în care în 2016 aţi fost la câteva secunde de calificarea la Rio…

– Aşa este. La acea vreme, făceam parte doar eu din echipa naţională. De atunci s-au schimbat multe. Suntem o echipă foarte tânără, media de vârstă este undeva la 24 de ani şi acest lucru ne dă mari speranţe pentru viitor. Avem energia de a ne califica la cel puţin încă o ediţie a Jocurilor Olimpice, dacă nu chiar la două. Vrem să aducem prima medalie din polo-ul românesc. Având în vedere timpul pe care îl avem, acesta ar fi obiectivul. Nu ne bazăm pe chestia asta, că avem mult timp, încercăm mereu să facem cât mai mult, dar trebuie să fim şi realişti şi să vedem nivelul la care sunt marile puteri. Aşa cum am zis, în următorii 7-8 ani dacă avem încredere şi muncim, putem ajunge acolo.

“Am sesizat că este un moment extraordinar la vârsta de 15 ani, dar la fel ca şi acum, mi-am dat seama că este vorba de muncă”

Vorbind de tinereţe şi timp, cum a fost să debutezi la naţionala de seniori la vârsta de 15 ani?

– A fost un moment unic pentru mine şi am încercat mereu să îmi păstrez capul pe umeri. Am sesizat că este un moment extraordinar la vârsta de 15 ani, dar la fel ca şi acum, mi-am dat seama că este vorba de muncă şi oricât de sus aş ajunge nu trebuie să mă culc pe o ureche şi trebuie să păstrez linia pe care am început acest sport.

Ce aşteptări aveţi de la Paris?

– Să trecem de faza grupelor. Primele patru echipe din fiecare grupă merg în sferturile de finală. Locurile 9-12 sunt departajate de golaveraj, nu se mai joacă meciuri directe. Din momentul în care noi am trece de grupe, ar mai fi nevoie de o victorie să intrăm în medalii. Pare uşor, dar ştim cât de greu va fi. Obiectivul nostru este să trecem de grupe şi o să vedem unde ne este limita.

Doar polo ca sport de echipă la JO: “Eu zic că este puţin din cauza faptului că avem talente multe în România”

Cum ţi se par adversarii din grupă? Pare o grupă destul de dificilă…

– Aşa este. Pe foaie pare o grupă mai dificilă decât cealaltă, dar la Jocurile Olimpice nu există adversari uşori având în vedere echipele calificate. Presiunea va conta enorm. Noi mergem acolo să trecem de grupe, dar nu suntem una dintre favoritele la medalii. Dacă reuşim să ne păstrăm concentrarea în momentele decisive, cu siguranţă se vor ivi oportunităţi în care să producem surprize. La fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice, la polo s-au produs aceste surprize din cauza presiunii. Noi trebuie să fim pregătiţi şi să credem în şansa noastră.

Doar polo-ul este calificat dintre sporturile de echipă ale României la Jocurile Olimpice. Este mult, puţin?

– Eu zic că este puţin din cauza faptului că avem talente multe în România, atât în sporturile de echipă, cât şi cele individuale. Sportul evoluează rapid, este din ce în ce mai greu să ajungi la competiţii de top, toate naţionalele cresc. Pot să vorbesc în numele polo-ului. Dacă acum 10 ani, echipa Franţei era mult sub noi, astăzi se bate clar la medalii. Celelalte echipe şi-au păstrat locul, deci în fiecare an se mai ridică o echipă şi sportul ajunge să fie din ce în ce mai competitiv. La fel ca în cazul fotbalului unde sunt zeci de naţionale care pot ajunge în fazele finale.

Ai fost foarte aproape de Jocurile Olimpice atât în 2016, cât şi în 2021 la Tokyo. Ce înseamnă că, în sfârşit, ajungi la o ediţie a Jocurilor?

– Pentru mine este cea mai mare realizare. A fost dorinţa mea numărul 1 să ajung la Jocurile Olimpice. Este locul în care putem să ne arătăm adevărata valoare. Dacă reuşim să strălucim acolo, într-adevăr suntem buni şi am muncit aşa cum trebuie. Clar, este cea mai mare realizare.

13 ani avea Marius Ţic când a debutat în Campionatul Naţional

2012 este ultima ediţie a JO la care s-a calificat naţionala de polo