Marius Tomozei, primul mesaj pentru fani după ce a semnat cu Dinamo: „Doar împreună vom salva echipa!”. Exclusiv

și este noul fundaș dreapta al „câinilor”, după ce inițial negocierile dintre cele două părți au intrat în impas.

FANATIK l-a contactat pe fostul jucător al celor de la UTA, care a oferit primele declarații în tricoul lui Dinamo, cu care a semnat până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Marius Tomozei îi liniștește pe suporterii lui Dinamo: „Nu sunt un jucător problematic!”

Marius Tomozei este al doilea transfer al iernii pentru Flavius Stoican la Dinamo, după Răzvan Patriche, cu care FANATIK a realizat de asemenea .

ADVERTISEMENT

A durat ceva transferul tău la Dinamo….

– Bine că s-a rezolvat și sper să fie într-un ceas bun! Ne-am înțeles și am semnat pe șase luni, iar dacă ne salvăm de la retrogradare contractul va fi prelungit automat pe un an de zile.

Ce înseamnă pentru tine acest transfer?

– Eu am spus-o de prima oară când am fost sunat că nu se refuză din punctul meu de vedere, chiar dacă se află într-o situație mai rea. Au mai fost discuții și oferte, dar când am fost sunat de Dinamo am zis stop și că vreau să joc aici. Pentru mine înseamnă mult să ajung la Dinamo, pentru că nu mulți au șansa asta.

ADVERTISEMENT

„Am mai avut două oferte din Liga 1”

De unde ai mai avut oferte?

– Din Liga 1. Am avut două discuții și două oferte de la echipe din play-out.

Ai mai fost aproape să lucrezi cu Flavius Stoican…

– Da, puteam să îl am antrenor de două ori. Am fost sunat de dânsul și am zis că a treia oară e cu noroc și o să facem o treabă bună. Mister m-a sunat prima oară și m-a întrebat dacă vreau să vin și am zis da din prima. Am discutat apoi cu domnul Mureșan și s-a luat legătura cu impresarul meu.

Marius Tomozei poate juca atât fundaș dreapta cât și în banda stângă

Dinamo a avut probleme mari pe postul de fundaș dreapta…

– Da, eu îmi doresc să nu dezamăgesc și să demonstrez că am valoare și că pot să joc la Dinamo. Pe primul plan e să se salveze Dinamo, nu unde joacă Tomozei sau ce joacă Tomozei! Trebuie să rămânem cu orice preț în Liga 1.

ADVERTISEMENT

Tu poți juca și în banda stângă….

– Sincer nu am discutat cu Flavius Stoican despre acest lucru deocamdată. Acum merg la Săftica și voi vorbi cu Mister. Pe mare parte din băieți îi cunosc și cred că o să îmi fie mai ușor. Merg în cantonament și dau drumul la pregătire că am nevoie!

Marius Tomozei nu e 100% din punct de vedere fizic

Cum ești din punct de vedere fizic?

– Sunt OK. Nu sunt foarte bine. M-am antrenat bine cu echipa a doua și pot să confirme antrenorii de acolo. Doar că am avut pauza asta de două săptămâni și ceva în care nu m-am pregătit în cadru organizat, deși am ieșit la alergat, la fotbal și așa mai departe, dar nu se compară cu o pregătire centralizată.

ADVERTISEMENT

De ce ai jucat așa puțin la UTA în acest sezon?

– Sincer, nu aș vrea să intru foarte mult în detalii. Dacă dăm timpul înapoi, sezonul trecut am jucat 25 de meciuri. A fost o discuție între mine și antrenor și a fost decizia lui pe care am respectat-o. Nu vreau să dezgrop morții. Nu vreau să intru în polemici și să se creeze și mai multe discuții.

Marius Tomozei a dezvăluit de ce a fost exclus din lot de către Laszlo Balint

De ce ai fost exclus din lot după meciul din Cupă?

– Sincer, nu m-am așteptat la asta. Dar cred că poate trebuia să cadă cineva. Am avut o discuție cu Mister la pauză, dânsul s-a supărat, dar nu a fost cu înjurături sau cu altele. Doar o discuție bărbătească și s-a supărat pe mine. Am căzut dintr-o dată la echipa a doua.

ADVERTISEMENT

Suporterii se tem de probleme de indisciplină….

– Hai să lămurim ceva! Eu nu sunt un jucător cu probleme sau care să facă probleme! Nu are nicio legătură. Din 14 ani de seniorat nu m-am certat cu un coleg sau cu un antrenor. Chiar nu se pune problema de așa ceva. Am rămas prieten cu mulți colegi. S-a întâmplat și se poate întâmpla oricărui jucător. E fotbal.

Chiar nu pot să spun mai multe pe tema asta. Eu am încercat să am o discuție cu Laszlo Balint și să fiu reprimit dar nu s-a mai vrut. Eu cu conducerea și cu suporterii am rămas în relații foarte bune. Dacă eram un jucător cu probleme nu cred că se mai putea vorbi despre asta.

Ce mesaj ai pentru fanii lui Dinamo?

– Să aibă încredere și să fie tot timpul cât mai aproape de noi! Doar împreună vom salva echipa. Sper să joc cât mai multe meciuri la Dinamo și să pot să ajut la îndeplinirea obiectivelor și să demonstrez că am valoare de Dinamo.

Tomozei îi cheamă pe foștii jucători de la UTA la Dinamo: „Au fost ceva discuții”

Cum vezi lupta la retrogradare?

– O să fie o perioadă foarte grea. Trebuie să facem neapărat puncte în aceste nouă meciuri, ca să ne putem apropia și se va decide totul în playout. Nu trebuie să ne uităm sau să ne lăsăm păcăliți de ceea ce se întâmplă la Clinceni.

Pe cine iei la Dinamo dintre foștii colegi de la UTA?

– Eu am încercat să am mai multe discuții cu cei care au plecat. Știu că au fost ceva discuții cu mai mulți. Eu am vorbit cu toți. Am vorbit și cu Ioan Hora și cu Florin Ilie și cu Sorin Bustea, cu toată lumea, dacă pot veni la Dinamo. OK, lumea spune că nu prea au jucat, dar au valoare și sunt jucători cu experiență care pot ajuta Dinamo. Și la Arad e presiune, și acolo sunt suporteri înfocați și au fost momente grele anul trecut. Deci nu cred că ar fi o problemă.

Tomozei speră să debuteze chiar de la primul meci cu FC Argeș: „De-asta am venit!”

Poți să joci cu FC Argeș?

– Eu îmi doresc mult, pentru că de-asta am venit! Nu am venit să mă pregătesc o lună și să intru peste șapte etape. Îmi doresc să joc de la început, însă decide.

Câtă nevoie are Dinamo de jucători cu experiență?

– Contează foarte mult jucătorii cu experiență, mai ales în playout. E nevoie de jucători de caracter, care rezistă la presiune pentru că o să fie și momente grele și trebuie să știm să trecem peste. Trebuie însă și jucători tineri, care să vină cu un suflu nou și să își dorească să ajute Dinamo și să devină mai buni.

din cauza insolvenței…

– Sincer eu nu m-am gândit niciun moment că Dinamo e în insolvență. Mi-am dorit să vin la Dinamo și la sfârșitul campionatului să ne bucurăm că am rămas în Liga 1 și să îmi prelungesc contractul. Sunt și din București și a contat și asta, deci nu o să mă fure Capitala. (râde)