Marius Tucă, mărturie despre efectele resimțite după vindecarea de COVID: ”O sfârșeală incredibilă”

Marius Tucă a fost infectat cu noul tip de coronavirus în urmă cu o lună, iar acum face o mărturie șocantă despre efectele resimțite după vindecare. Renumitul jurnalist a fost internat câteva zile la Institutul Matei Balș din București, iar ulterior a stat în izolare la domiciliu.

Moderatorul de la Aleph News a fost asimptomatic, însă cu toate acestea a resimțit din plin ce înseamnă boala. Jurnalistul a dezvăluit în show-ul pe care-l prezintă pe micile ecrane că nu l-a avertizat nimeni despre efectele pe care le are virusul asupra organismului după vindecare.

Prezentatorul a mărturisit că s-a simțit obosit și fără nicio vlagă la mai bine de două săptămâni după ce a fost externat. În plus, Marius Tucă a declarat că nu avea deloc forță și chiar a avut zile în care nu putea să țină nici măcar un pahar în mână.

Marius Tucă, dezvăluire despre vindecarea de coronavirus. Ce efecte a avut boala

„N-am avut niciun simptom. După 18 zile am avut un test negativ. Felul desăvârșit cum am fost tratat la Balș trei zile. La două săptămâni după ce am ieșit din spital, au început problemele, nimeni nu m-a avertizat.

A început astenia, oboseala, mi-era foarte greu uneori să traversez strada. Nu puteam să strâng un pahar în mână, astenie marcantă, după cele două săptămâni de izolare în casă, era la fel de greu să traversez strada.

După o săptămână am început să-mi recapăt forțele – o sfârșeala incredibilă, mă întrebam dacă m-am vindecat sau nu, poate dura 2-3 luni situația post-covid“, a spus Marius Tucă în emisiunea sa, relatează cancan.ro.

Mai mult decât atât, jurnalistul a mărturisit că în perioada de izolare a stat departe de animalul său de companie pe care a încercat să-l ferească de acest virus periculos care continuă să facă ravagii în întreaga lume. Vedeta postului deținut de Adrian Sârbu și-a luat toate măsurile de protecție pentru câinele său.

„Animalele de companie care locuiesc cu pacienți COVID-19 sunt de 8 ori mai predispuse la infectare. Eu am izolat câinele, și n-am făcut-o întâmplător. Mi-a fost teamă să nu se îmbolnăvească”, a completat omul de radio, mai arată sursa menționată.