Marius Ţucudean a adus ultima victorie pentru UTA în faţa lui Dinamo: “Am avut noroc!” Exclusiv

Marius Țucudean a adus ultima victorie pentru UTA pe teren propriu împotriva lui Dinamo. Tatăl lui George Țucudean a mărturisit că acel meci e una dintre cele mai frumoase amintiri din carieră, chiar dacă a fost un gol norocos.

FANATIK a stat de vorbă cu Marius Țucudean, tatăl lui George Țucudean, care a adus ultima victorie a „Bătrânei Doamne” pe teren propriu în fața lui Dinamo, acum mai bine de 28 de ani, după un super-gol.

UTA va întâlni Dinamo duminică, de la ora 20:45, pe noua bijuterie din Arad, iar „câinii” vor să își ia revanșa după ce în tur arădenii au reușit să câștige cu 1-o chiar în Ștefan cel Mare.

Marius Țucudean, interviu exclusiv cu eroul arădenilor la ultima victorie pe teren propriu cu Dinamo

Ați înscris golul ultimei victorii pentru UTA la Arad, cu Dinamo, în 1993…

– Amintiri. A fost greu de tot! Dinamo avea o echipă foarte bună și se bătea la titlu cu Steaua. Noi eram nou promovați. Îl aveau pe Halagian pe bancă. Greu! Pe noi noi ne-au purtat pe valuri spectatorii și ambiția noastră. Mereu a contat foarte mult publicul la Arad. Am fost jucători mai modești și mai muncitori. Cam toți din Divizia B.

A fost o fază ca de biliard la gol! Am avut și noroc. A sărit bine mingea la șut, mi-a venit pe voleu și nu a avut ce să-i mai facă. A fost o mare bucurie la gol. Am sărit pe garduri. Atunci era altfel. Nu luai cartonaș galben. Era altfel fotbalulul atunci. Dacă se rupea gardul, aia era!

E una din cele mai frumoase amintiri. Mai ales că în decurs de trei săptămâni am bătut și Steaua și Dinamo și am făcut egal cu Universitatea Craiova. După vreo zece etape eram pe locul trei! O lună fantastică pentru fotbalul arădean.

Cum a fost acel prim sezon în Divizia A?

– A fost senzațional! Cred că am terminat pe locul 12 sau 13, în orice caz nu am retrogradat. Oricum eu nu am mai jucat în retur. Eu am mai jucat doar patru etape din retur, pentru că era Campionatul Mondial din America.

Marius Țucudean: „Dinamoviștii ne-au zis că am avut noroc”

Mai știți ce primă ați avut la acel meci?

– Cred că ceva simbolic… Poate două-trei sute de dolari. Dar asta era ultimul lucru care ne interesa. După meci au venit la noi pe teren jucătorii de la Dinamo și ne-au zis că am avut noroc, că am fost „bulangii” (n.r. râde). Atunci nu erau declarații așa rele la final de meci sau înțepături. Nu era chiar ca acum. Acuma dacă pierzi te-a furat arbitrul sau te-a furat nu știu cine. Repet, am avut noroc. Noi am recunoscut încă de atunci.

De ce nu a mai câștigat UTA la Arad din 1993?

– E greu de spus, mai ales că nu au fost foarte multe meciuri. Cred că vreo 7-8 ori maxim. UTA a mai câștigat cu Dinamo și în acest sezon, dar mai puțin la Arad. Să sperăm că vor reuși o victorie pe noul stadion, care arată senzațional. Ne lipsesc suporterii foarte mult! Era altceva cu un stadion plin.

„Nu regret că am retras. Familia e mult mai importantă în viață!”

A fost greu să luați decizia să renunțați la fotbal?

– Nu! Puteam să mai continui. Aveam aproape 28 de ani. Erau anumite riscuri și am decis că familia e mult mai importantă în viață!