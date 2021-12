Marius Vizer, președintele FIJ, a lansat cu stil propriul brand de trabucuri: „Trăiește viața cu curaj, onoare și pasiune!” Video

Președinte al Federației Internaționale de Judo din 2007, Marius Vizer și l-a pus într-o lumină mult mai bună.

pe plan internațional, românul nostru a reușit să-i aducă la Campionatul Mondial din 2017 pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pe premierul Ungariei, Viktor Orban, și presedintele Mongoliei, Khaltmaa Battulga.

Trabucurile marca Marius Vizer au fost lansate în România

Pe lângă faptul că este un influent om de sport, Marius Vizer este și un om cu o cultură generală bogată și cu un simț al rafinamentului extrem de dezvoltat, iar în weekend și-a lansat la selectul restaurant Diplomat din București propriul brand de trabucuri.

ADVERTISEMENT

Cunoscut ca un împătimit al țigărilor de foi, președintele Federației Internaționale de Judo a ținut să-și pună amprenta pe crearea unei noi linii de trabucuri fine ce îi poartă numele și blazonul.

Gazdele evenimentului au fost fiul lui Marius Vizer și Vlad Marinescu, directorul general al Federației Internaționale de Judo, iar la lansare au fost prezenți importanți oameni de afaceri, politicieni, sportivi de calibru și figuri emblematice ale spațiului public.

ADVERTISEMENT

200 de teste pentru rezultatul final

Marius Vizer nu a putut fi prezent la lansarea propriei linii de trabucuri, dar a ținut să li se adreseze invitaților printr-o înregistrare video în care a explicat că filosofia bradului său este ”Trăiește viața cu curaj, onoare și pasiune”.

”Vă prezint o țigară pe care am creat-o pentru mine, dar pe care, în final, m-am gândit să le-o ofer tuturor prietenilor mei și iubitorilor de trabuc. Țigările pe care le produc, Ronin, Samurai și Shogun, sunt în spiritul artelor marțiale, a principiilor judo-ului, a respectului, a onoarei și a plăcerii de a savura viața.

ADVERTISEMENT

Sunt fabricate de firma Davidoff în Republica Dominicană, fiind una dintre cele mai alese combinații de tabac, un produs pentru care am făcut în jur de 200 de teste pentru a-l realiza. Astfel, am ajuns la varianta finală, care m-a convins să renunț la Davidoff după peste 30 de ani de fumat”, a spus Marius Vizer.

Cum a devenit trabucul o inspirație pentru Marius Vizer

În speech-ul înregistrat pentru invitații săi, președintele Federației Internaționale de Judo a dezvăluit cum a descoperit rafinamentul țigărilor de foi și le-a transmis un mesaj puternic celor prezenți în sală.

ADVERTISEMENT

”Am început să fumez pentru prima dată un trabuc cu ocazia unei vizite la un cazino în Austria, unde pe parcursul serii am pierdut până dimineață, iar dimineață mi-au oferit o țigară. Și din acel moment am întors rezultatul, am câștigat considerabil. Înainte îmi spuneau că e ora închiderii, după care nu mă mai lăsau să plec.

Și din acel moment, țigara a devenit pentru mine un moment de inspirație, un moment de creativitate, de motivație și de susținere în challenger-urile pe care le-am avut în viață. Sper ca pe cele trei țigări să le savurați mereu și să vă inspire în proiectele voastre și în bucuriile vieții”, a încheiat Marius Vizer.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, cuvinte alese pentru Marius Vizer

De la marele eveniment nu a lipsit nici fostul președinte al Ligii Profesionste de Fotbal, Dumitru Dragomir, bun prieten cu Marius Vizer: ”Este cel mai important domn din sportul românesc, așa că trebuia să venim aici și să-l onorăm cu prezența.

E așa de mare încât nu știu câți îl cunosc și îl apreciază la justa lui valoare. E mare de tot și îl felicit pentru tot ce a făcut în viață. Este un tip foarte deștept, pe care îl cunosc din tinerețe. Să fie sănătos fiindcă minte i-a dat Dumnezeu”.

Directorul general al Federației Internaționale de Judo, Vlad Marinescu, a oferit detalii despre noile trabucurilor: ”Lucrând cu domnul Vizer de 20 de ani, am înțeles că trabucul este o parte esențială din rutina lui de succes și de pasiune. Și clar că dânsul, fumând trabucurile lui, le-a creat pentru el, în primul rând. A făcut țigara perfectă după 30 de ani de fumat”.