Mark Zuckerberg va deveni din nou tată. Soția lui este însărcinată a treia oară

Mark Zuckerberg a făcut un anunț surprinzător pentru fani. Fondatorul Facebook a anunțat pe platforma de socializare că soția lui, Priscilla Chan, este din nou însărcinată.

Mark Zuckerberg, din nou tatăl unei fetițe. Soția lui este însărcinată a trei oară

Priscilla Chan îl va face pe Mark Zuckerberg tată pentru a treia oară tot de fetiță, căci acesta este sexul bebelușului. Într-o postare pe Facebook, cei doi au dat vestea zâmbitori.

Totodată, în imaginea făcută publică, Mark și Priscilla stau îmbrățișați, iar fondatorul Facebook îi ține mâna pe burtică partenerei lui.

”Lots of love. Happy to share that Max and August are getting a new baby sister next year! (Multă dragoste. Fericit să împărtăşesc că Max şi August vor primi o nouă surioară anul viitor!)”, este anunțul făcut de Zuckerberg.

Mark și Priscilla mai sunt părinții a două fetițe: August, în vârstă de 5 ani și Maxima, în vârstă de 6 ani. Copilele au venit pe lume după ce cei doi s-au căsătorit în anul 2012.

Cum s-a cunoscut Mark Zuckerberg cu soția lui, Priscilla Chan

Chiar dacă și-au unit destinele în 2012, Mark și soția lui au început o poveste de iubire în 2003, când erau studenți. Mark se afla în anul doi, iar Chan în primul an la Universitatea Harvard.

În ceea ce privește modul cum s-au cunoscut, s-a întâmplat la o petrecere la Harvard, iar pe atunci Chan nu a fost prea impresionată de tânărul Mark, ea fiind foarte conștiincioasă.

După o săptămână de la petrecere s-au dus la un film, unde Priscilla Chan și-a schimbat impresia

”Ne-am întâlnit la o petrecere la Harvard. Prietenii lui îi organizaseră petrecerea pentru că se temeau că s-ar putea să fie dat afară de la şcoală. Prima noastră întâlnire adevărată a fost după vreo săptămână”, a relatat Priscilla Chan.

În prezent, rețeaua creată de Mark Zuckerberg se bucură de peste două miliarde de utilizatori.