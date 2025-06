Marko Arnautovic laudă alegerea Interului de a-l numi antrenor pe Cristi Chivu: ”Cel mai important e că iubește această echipă”. Video

Colegi la Inter în sezonul de grație 2009-2010 în care s-a realizat tripla Champions League – titlul în Serie A – Cupa Italiei, Marko Arnautovic a salutat numirea lui Cristi Chivu în funcția de antrenor.

La scurt timp după încheierea meciului , din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, atacantul în vârstă de 36 de ani a acceptat să vorbească despre numirea lui Chivu la cârma vicecampioanei Italiei.

”Pentru mine personal, timpul la Inter s-a terminat. Nu mai sunt acolo. Sunt foarte fericit de numirea lui Cristi. Am jucat cu el. Am mai vorbit cu el, este un antrenor tânăr, ambițios. Are multe calități și poate ajuta grupul, dar cea ce este cel mai important e că iubește această echipă, toată viața lui a iubit Interul.

Este antrenor, dar gândește ca un jucător și cred că se va descurca. Le urez și Interului, și lui Cristi toate cele bune și cred că vor fi campioni sezonul acesta”, a declarat Arnautovic, aflat la final de contract cu ”nerazzurrii”.

Ce salariu va avea Chivu la Inter

Numirea oficială a lui Cristi Chivu în funcția de antrenor la Inter a fost întârziată pentru ca românul să-și rezolve problemele contractuale cu Parma. .

Din staff-ul tehnicianului român vor face parte Angelo Palombo, fost jucător la Sampdoria și Inter, antrenorul cu portarii Gianluca Spinelli și preparatorul fizic va fi Stefano Rapetti. Dintre colaboratorii lui Simone Inzaghi va rămâne tacticianul Mario Cecchi, singura necunoscută fiind în acest moment numele antrenorului secund.

Chivu va avea la Inter un , de trei ori mai mare decât remunerația de la Parma. Cu toate acestea, tehnicianul va câștiga mult mai puțin în comparație cu starurile pe care le va antrena la Milano.

