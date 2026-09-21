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Ajuns la 32 de ani, Marko Dugandzic continuă să joace fotbal. După ultima experiență avută la Levski Sofia, în Bulgaria, fostul atacant de la Rapid a ales acum o echipă dintr-o țară exotică. Cu cine a semnat, de fapt.

Marko Dugandzic a semnat cu o nouă echipă

După ce , fosta adversară a Universității Craiova în preliminariile Champions League, Marko Dugandzic a pus pixul pe contractul cu o nouă echipă acum. El a ales să lase Europa pentru a a-și continua cariera în Indonezia, pe continentul asiatic. Bali United, noul său club, a făcut anunțul pe pagina oficială.

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„Noul nostru jucător este Marko Dugandzic, un atacant croat cu experiență în Europa și Asia. Venirea acestui jucător străin suplimentar vine ca răspuns la absența lui Joao Ferrari, care se află într-un proces de recuperare după o accidentare de lungă durată”, a transmis Bali United.

Swasti Prapta Marko Dugandzic. Penyerang asal Kroasia ini bergabung dengan Bali United untuk menambah daya gedor di lini depan. — Bali United FC (@BaliUtd)

Marko Dugandzic, dorit de FCSB, Rapid și Petrolul

Marko Dugandzic a fost dorit insistent în SuperLiga la începutul anului trecut. La momentul respectiv, el rămăsese liber de contract după despărțirea de Al Tai. Deși el a ales să se ducă în campionatul sud-coreean, la FC Seoul. „Puteam să ajungem la un acord, dar eu nu îmi doream să revin acum în România. Aveam și ceva lucruri personale de rezolvat. FC Seul m-a așteptat 3 săptămâni, asta a contat foarte mult în decizia pe care am luat-o”, declara atacantul.

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Vârful croat vorbise și despre Gigi Becali, dar și despre dragostea pe care încă o poartă Rapidului. „(n. r. Ai refuzat FCSB?) Nu e adevărat. Becali are stilul lui. Vrea să joci bine permanent, să rămâi concentrat. Nu ai spațiu prea mare pentru greșeli, trebuie să fii la cel mai bun nivel în fiecare meci. Te obișnuiești cu stilul lui după ce mergi acolo. Era greu să merg acolo.

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Sunt un mare fan al Rapidului, am amintiri foarte frumoase din Giulești. Niciodată să nu spui niciodată, nu? Dar ar trebui să mă gândesc foarte, foarte mult înainte să iau decizia de a merge în altă parte decât la Rapid în SuperLigă”, mai spunea Dugandzic pentru Digi Sport..

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Marko Dugandzic a fost golgheterul Rapidului

Înainte să ajungă la Rapid, în vara anului 2022, Dugandzic jucase la FC Botoșani și CFR Cluj. Cea mai bună perioadă a carierei sale a avut-o însă în Giulești, unde a înscris 28 de goluri și a oferit trei pase decisive în 48 de meciuri. La finalul sezonului 2022/2023, cu cele 18 reușite din campionat, devenea golgheterul SuperLigii.