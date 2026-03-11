Marko Dugandzic a semnat cu noua echipă: „Unul dintre cele mai mari cluburi din Balcani”

ADVERTISEMENT

Liber de contract după ce a evoluat ultima dată în Coreea de Sud, la FC Seoul, Marko Dugandzic a decis să se întoarcă în zona Balcanilor, unde a avut succes înainte, în perioada , la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid.

Marko Dugandzic a semnat cu Levski Sofia. Mesajul pentru fani

Atacantul a avut numai cuvinte de laudă pentru noul său club, unul de mare tradiție în Bulgaria. va fi coleg cu fostul jucător de la CFR Cluj, Kristian Dimitrov, cu care a reușit să câștige trofeul în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Știu că Levski este cel mai mare club din Bulgaria și unul dintre cele mai mari din Balcani. Au multe trofee, multe meciuri în Europa. Sunt foarte fericit să fiu aici. (n.r. cu Kristian Dimitrov) Suntem buni prieteni. Am câștigat împreună titlul în România.

Este o persoană incredibilă și un jucător foarte bun. Nu am avut timp să-l văd încă, dar asta se va întâmpla zilele astea. (n.r. mesaj pentru fani) Hai să facem lucruri mărețe împreună. Am văzut deja cât de mult susțin echipa și de asta avem nevoie”, a spus Marko Dugandzic după ce a semnat cu Levski Sofia pentru .

ADVERTISEMENT

Levski Sofia e aproape să întrerupă supremația celor de la Ludogorets. Cum arată clasamentul din prima ligă a Bulgariei

Din 2012, cei de la Ludogorets au câștigat campionatul an de an și se pare că acest sezon ar putea să schimbe lucrurile în Bulgaria. Levski Sofia este aproape să întrerupă seria incredibilă pe care o are formația la care este oficial și Cosmin Moți, fostul jucător de la Dinamo. După 25 de meciuri, noua echipă a lui Marko Dugandzic are 59 de puncte și un avans de 9 puncte față de formația din Razgrad.

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de sistemul competițional din România, play-off-ul din țara vecină se dispută cu primele 4 clasate. De asemenea, punctele nu se înjumătățesc, iar avansul actual pe care Levski îl are s-ar putea dovedi decisiv până la finalul stagiunii. A doua cea mai titrată echipă din istoria campionatului bulgar a câștigat ultima dată titlul în sezonul 2008-2009, iar acum pare mai aproape ca oricând să-și adjudece trofeul.