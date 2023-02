Marko Dugandzic l-a depășit pe Andrea Compagno și este noul golgheter din SuperLiga după hat-trickul din Rapid – FC Voluntari 4-1. Ce a declarat croatul

în meciul cu FC Voluntari, iar atacantul croat îi face pe cei de la CFR Cluj să îl regrete amarnic.

Marko Dugandzic îl depășește pe Andrea Compagno în clasamentul golgheterilor după Rapid – FC Voluntari 4-1

Vârful a fost cel mai bun jucător de pe teren în meciul cu ilfovenii și a ajuns la 15 goluri marcate în SuperLiga. Este al doilea hat-trick pentru el în 2023, după cel din partida cu Sepsi. .

Dugandzic a deschis scorul în minutul 19 cu un șut din apropierea careului mic și a marcat apoi și în minutul 55 pentru 3-0. Seara perfectă a fost completă în minutul 82, când a reușit să tripla. Un minut mai târziu a fost înlocuit și aplaudat la scenă deschisă de întregul stadion.

Astfel, l-a depășit în clasamentul golgheterilor pe Andrea Compagno, de la FCSB.

Ce a declarat Marko Dugandzic după seara perfectă din Rapid – FC Voluntari 4-1: „Sunt foarte bucuros și sper să continuăm așa”

Marko Dugandzic a luat mingea acasă după ce a marcat un hattrick și a fost extrem de emoționat la interviuri: „O seară extraordinară pentru mine. Sunt foarte bucuros și sper să continuăm așa. Vreau să le mulțumesc tuturor celor din club, care au avut încredere în mine.

Mă simt de parcă sunt de foarte mult timp la Rapid și sper să continuăm pe această linie”, și-a început discursul noul golgheter din SuperLiga.

Atacantul croat a lăsat impresia că Rapid se gândește și la titlu, după ce a ajuns pe locul trei în SuperLiga: „Am marcat șapte goluri în primele meciuri din 2023 și vom da totul ca să ajungem în play-off. De acolo mai vedem”.

Dugandzic rămâne cu picioarele pe pământ și nu vrea să se gândească la titlul de golgheter: „Așa cum am zis ieri nu sunt foarte concentrat pe asta. Vreau doar să dau ce am mai bun, să fiu sănătos. Am marcat trei goluri, iau fiecare meci în parte și nu vreau să pun presiune pe mine. Sunt într-o formă foarte bună”, a spus vârful la .

Marko Dugandzic și Andrea Compagno se bat pentru titlul de golgheter

Marko Dugandzic a evoluat în acest sezon pentru CFR Cluj și Rapid în 30 de meciuri: 15 goluri și un assist pentru Rapid, în timp ce la ardeleni a reușit o pasă decisivă. Dugandzic a fost aproape să mai înscrie o dată, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid în minutul 69.

Andrea Compagno va avea ocazia să dea replica duminică, în partida pe care FCSB o va disputa pe terenul celor de la CFR Cluj.

La capitolul cote de piață, Andrea Compagno stă mai bine și e evaluat la 1,4 milioane de euro, în timp ce Marko Dugandzic valorează doar un milion de euro.

Marko Dugandzic putea ajunge la FCSB, însă nu a fost dorit de Gigi Becali. De ce a renunțat Dan Petrescu la el

, însă Gigi Becali s-a opus: „Când a plecat Marko de la noi, i-am spus lui Gigi Becali despre el, dar era pandemie și nu a vrut să-l ia”.

Dan Petrescu a explicat de ce Dugandzic nu a mai continuat la CFR Cluj, și a acceptat un salariu de două ori mai mic la Rapid: „El voia să joace mai mult, îl înțeleg. Nu prea juca, Debeljuh juca mai mereu înaintea lui, mai e și Betancor. M-a rugat frumos dacă poate să joace și normal că nu mai are rost să ții un jucător care vrea să plece”.