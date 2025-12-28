Sport

Marko Dugandzic, aproape de o revenire spectaculoasă în România! Anunțul patronului care se bate la titlu în SuperLiga: „Îl am în vedere”

Marko Dugandzic este aproape de o revenire spectaculoasă în România! Un patron ce se bate la titlu în SuperLiga a recunoscut interesul pentru atacantul croat.
Iulian Stoica
28.12.2025 | 13:53
Marko Dugandzic aproape de o revenire spectaculoasa in Romania Anuntul patronului care se bate la titlu in SuperLiga Il am in vedere
Marko Dugandzic, aproape de revenirea în România! Sursă foto: sportpictures
Marko Dugandzic este unul dintre cei mai valoroși jucători care au ajuns în SuperLiga în ultimii ani. După ce a plecat pe bani buni de la Rapid, atacantul croat este aproape de o revenire în România. Vârful este dorit de un patron ce se luptă la titlu.

Marko Dugandzic, dorit de Valeriu Iftime la FC Botoșani

Marko Dugandzic a evoluat la trei formații din SuperLiga, mai exact FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid. În ultima perioadă petrecută în România, atacantul croat a marcat pe bandă rulantă, iar formația din Giulești l-a vândut în schimbul a 2 milioane de euro.

Dugandzic va rămâne liber de contract de la 1 ianuarie, iar Valeriu Iftime și-a exprimat dorința de a-l readuce la FC Botoșani. Patronul moldovenilor e de părere că atacantul poate aduce un mare plus pe plan ofensiv.

„Un copil genial. Dugandzic era un necunoscut înainte să vină la mine. L-a văzut Marius Croitoru în câteva meciuri, el dăduse vreo două goluri în doi ani. L-am adus, a fost pus la punct, a avut o relație extraordinară cu Marius Croitoru. A primit încredere, a marcat primele goluri și a devenit un alt fotbalist.

Eu îl am în vedere și pe Dugandzic. Nu am apucat încă să vorbim despre transferurile din iarnă, dar urmează. Oricând, Dugandzic este un atacant de top pentru echipele din România și pentru FC Botoșani, dar care să se lupte la titlu, nu pentru retrogradare. Vedem ce o să fie”, a spus Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

Ce a spus Marko Dugandzic după despărțirea de FC Seoul

Ultima echipă la care a activat Marko Dugandzic este FC Seoul, asta după ce a fost dorit și în primăvară de cluburile din România. Atacantul croat a postat deja mesajul de despărțire și a mărturisit că rămâne recunoscător perioadei petrecute în Coreea de Sud.

„Timpul meu la FC Seoul s-a încheiat, dar recunoștința rămâne. Sunt mândru de fiecare moment petrecut purtând această insignă și sunt recunoscător pentru prieteniile, lecțiile și amintirile pe care le-am acumulat.

Fanilor care m-au susținut, oamenilor care au lucrat cu mine și coechipierilor care au devenit ca o familie – MULȚUMESC. Seoul va avea întotdeauna un loc în inima mea”, a scris Marko Dugandzic, pe contul său oficial de Instagram.

  • 800.000 de euro este cota lui Marko Dugandzic
  • 76 de meciuri, 39 de goluri și 6 pase decisive a adunat croatul în SuperLiga
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
