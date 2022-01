Marko Dugandzic, primul interviu după transferul la CFR Cluj: ”Vreau să câștigăm campionatul, anul acesta și anii următori”

Marko Dugandzic este, deocamdată, cel mai sonor transfer reușit de campioana CFR Cluj în această pauză competițională. Croatul de 27 de ani revine în Liga 1 după doi ani în campionatul Rusiei.

Atacantul care , vrea să ajute gruparea feroviară să monopolizeze campionatul României mulți ani de acum înainte.

Marko Dugandzic: ”Am venit la cel mai important club din România”

Fost internațional de juniori al Croației, Marko Dugandzic este genul de atacant care îi place antrenorului Dan Petrescu. Dispus să facă și faza defensivă, croatul pare să aibă un ușor avantaj, din acest punct de vedere, în fața colegilor din ofensivă.

și spune că este pregătit să umple cu goluri porțile adversarilor din Casa Pariurilor Liga 1.

”Încă de când am plecat de la Botoșani am spus că mă voi întoarce într-o zi în România. Toată lumea știe ce fel de club este CFR Cluj, sunt fericit că am ajuns aici.

CFR este cel mai mare club din România, cu nume în Europa, cu multe meciuri în Europa League, în Champions League. E un pas mare pentru mine, pentru că vreau să câștig trofee și sper că vom câștiga cât de repede”, spune croatul.

Nu vrea să fie ”pasager” prin Liga 1

Marko Dugandzic nu se teme de concurența cu Omrani, Debeljuh, sau Costache. Vrea să devină numărul 1 în atacul campioanei și să-și ajute noua echipă să câștige mulți ani de acum încolo trofeele de campioană.

”Competiția e mereu bună, pentru că atacanții pe care îi avem te pot împinge să faci mai mult, să te antrenezi mai bine. Dacă nu ai competiție, poți să fii prea relaxat.

Sunt deja 100% pregătit fizic, dar poate îmi lipsește ritmul de joc, sunt cu câteva zile în urma echipei, dar în timp o să fiu în formă. Sper să câștigăm campionatul și anul acesta și sper că și anii următori”, a punctat Dugandzic.

Precedenta experiență în campionatul României a fost una relativ scurtă, de doar 10 luni. Acum, Dugandzic este decis să devină un fotbalist ”al casei” pentru CFR. Primul pas este să învețe limba română.

”Sunt aici patru jucători care vorbesc limba mea (croată – n.r.), sunt mulți care vorbesc limba engleză, dar și eu înțeleg câte ceva din română. Cred că în șase luni am să vorbesc și eu bine limba română”, a adăugat atacantul.

Este pasionat de seriale

Marko Dugandzic se descrie ca un tip ”plictisitor”. Atunci când nu este pe teren preferă să-și petreacă timpul alături de familie și în fața micului ecran. E pasionat de seriale.

”În afara terenului sunt un tip foarte liniștit. Mă relaxez urmărind seriale, tocmai am terminat Stay Close. Mi-a plăcut foarte mult și Money Heist.

Îmi place să mă plimb. Nu fac nimic special în afara terenului, sunt chiar plictisitor. Prefer să-mi petrec timpul cu familia, iar dacă ei nu sunt cu mine vorbesc cu ei foarte mult la telefon”, spune Marko Dugandzic.