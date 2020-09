Marko Momcilovic, interviu exclusiv înainte de Backa Topola – FCSB. „Atenție la Lukic pentru că nu sunt vreo echipă wow!”

Marko Momcilovic, 33 de ani, a plecat de la FCSB în urmă cu câteva săptămâni. A terminat contractul, nu i s-a propus prelungirea, ba chiar a fost umilit de către Gigi Becali. Înainte de Backa Topola – FCSB, fostul fundaș al roș-albaștrilor vorbește în exclusivitate pentru FANATIK despre acest meci.

Marko Momcilovic are cele mai calde informații despre adversarul celor de la FCSB. În week-end, Momcilovic a debutat la noua sa echipă, Radnicki Niș, cu o victorie, 3-1, pe terenul din Senta al celor de la Backa Topola!

Marko Momcilovic, interviu pentru FANATIK înainte de Backa Topola – FSCB: „Am făcut actele pe 11 septembrie, am jucat pe 12!”

Marko, cum te-ai simțit să joci din nou fotbal?

– E un sentiment extraordinar. Am stat trei-patru luni din cauza ultimelor evenimente, dar mi-am dorit să joc iar. Am simțit că încă mai pot să joc fotbal. Am început antrenamentele de puțin timp, pe 11 am semnat cu Radnicki Niș și pe 12 deja am jucat în meciul cu Backa Topola.

Ai mai avut și alte oferte în afară de cea de la Niș?

– Au mai fost și altele, dar pentru mine cel mai important lucru era să joc. Nu am jucat de mult timp, de la acele 45 de minute de la Cluj, din luna februarie. Vreau să-mi recapăt ritmul și apoi o să văd ce urmează pentru mine.

„Am semnat cu Radnicki Niș doar până în ianuarie! Prioritatea mea nu este să rămân în Serbia”

Ai semnat doar pe un an?

– Nu, am semnat doar până în ianuarie ca să văd cum stau din punct de vedere fizic. Prioritatea mea nu este să rămân în Serbia, acum trebuie să joc cât mai mult. Nici nu prea ai ce să câștigi în Serbia… Sunt bani, dar nu e așa cum e afară.

Ce fel de echipă e Radnicki Niș în Serbia?

– E o formație bună, cu antrenor bun, destui jucători cu experiență, se bat an de an la primele locuri. Îl am coleg pe Zarko Markovic, care a jucat mulți ani la Gaz Metan Mediaș până în 2014, plus că mai sunt câțiva băieți cu care sunt prieten și mă știu de mulți ani. Am ales să joc la Radnicki Niș și pentru că este aproape de casa mea. Fac jumătate de oră până la Niș. Toată viața am stat departe de casă și acum am zis să mai fiu lângă ai mei.

96 de meciuri, 9 goluri și 9 pase de gol e CV-ul lui Marko Momcilovic la FCSB în patru ani și jumătate. De fapt, în ultimii doi ani, după accidentarea de la Split, a jucat oficial doar o repriză în CFR – FCSB pe 2 februarie 2020!

„Mi-au plăcut Lukic și Tumbasevic. Ultimul e un tip mai în vârstă, cu multă experiență”

Ai debutat în deplasarea de la Backa Topola, adversarul celor de la FCSB în Europa League. Cum ți s-au părut?

– Eu am intrat înainte de pauză, la scorul de 0-0, și am câștigat clar cu 3-1. Am jucat fundaș central, m-am simțit ok, nu am alergat prea mult, am jucat mai mult din plasament. Momentan, nu sunt pregătit să joc 90 de minute, dar ușor-ușor o să fiu. Despre Topola? Au dat gol în prelungiri dintr-un penalty care nu a fost, în rest nu m-au impresionat cu nimic.

A marcat Nenad Lukic în minutul 95. E cel mai periculos jucător al lor?

– Da, e cel pe care l-am remarcat și eu. Aaa… Și pe numărul 7, muntenegreanul Tumbasevic, un tip mai în vârstă. Se vede că are multă experiență și știe să se miște în teren.

„Nenad Lukic este pericolul principal. E puternic, ține bine de minge, dar nu aleargă prea mult. Fizic e foarte puternic și cam el face jocul celor de la Backa Topola. La el trebuie FCSB să aibă grijă și mare atenție” – Marko Momcilovic, Radnicki Niș

„Toți spuneau că nu batem la Topola, dar mie nu mi s-a părut vreo echipă wow! Poate erau obosiți”

Backa Topola pare să aibă un sezon slab. E pe locul 12, cu doar 8 puncte după 7 etape…

– Sincer, nu am urmărit prea atent liga sârbă anul trecut, pentru că nu am fost aici și nici nu am avut timp. Știu unde a fost Topola anul trecut, dar acum au început prost campionatul. Toată lumea îmi spunea că e echipă foarte bună și nu mă așteptam să batem la ei. Dar ne-am impus lejer. Mie nu mi s-au părut vreo echipă wow!

Deci FCSB nu ar trebui să aibă emoții?

– FCSB se va califica chiar dacă are probleme. Nu știu dacă Backa Topola a fost o echipă obosită cu noi, cu Radnicki, dar mie nu mi s-a părut prea bună echipa.

Meciurile FCSB din ultima lună

22.08.2020 : Astra Giurgiu – FCSB 0-3 (Liga 1)

27.08.2020 : FCSB – Șirak 3-0 (Europa League)

30.08.2020 : FCSB – Viitorul 3-0 (Liga 1)

12.09.2020 : FC Voluntari – FCSB 2-1 (Liga 1)

„Backa Topola are probleme mari în apărare. Acolo sunt cei mai vulnerabili”

Au probleme evidente în apărare după ultimele rezultate…

– Da, corect! Au probleme mari în apărare. Acolo mi s-au părut cei de la Backa Topola cei mai vulnerabili. În afară de faptul că le-am dat trei goluri, am mai avut vreo patru situații clare de gol, unu contra unu!

Dar atacul lor v-a pus probleme?

– Sincer, nu știu dacă au avut două ocazii mari tot meciul. Iar penalty-ul… Ți-am mai spus, deși nu e treaba mea. Poate că arbitrului i s-a părut diferența de trei goluri pentru Radnicki prea mare și a vrut să mai echilibreze puțin scorul pe final.

„O fi Siladji nouar și golgeter, dar nu l-am remarcat”

Apropo de atac, unul dintre golgeterii lor din sezonul anterior, 16 goluri, nouarul Siladji, a intrat după pauză…

– O fi nouar și golgeter, dar eu nu l-am remarcat cu nimic. Și am jucat fundaș central (n.r. – râde). Într-adevăr, nu am apucat încă să cunosc jucătorii din campionat, dar eu povestesc ce am simțit eu în teren. Deci, Siladji nu e la remarcați în meciul nostru. Puternic, protejează bine mingea, dar atât, nimic mai mult.

„Toată lumea de la Radnicki mi-a zis că am jucat bine după o perioadă așa lungă de pauză. Și eu m-am simțit în regulă și am profitat să mă bucur de fotbal. Ce bine e să fii pe teren!” – Marko Momcilovic, Radnicki Niș

„Gazonul e bun spre foarte bun la Senta, doar tribunele sunt micuțe”

Ați jucat la Senta, acolo unde se dispută și Backa Topola – FCSB. Cum e stadionul?

– Stadionul e mic, e într-un sat. Backa Topola joacă acolo pentru că se face stadionul nou și nu încă e gata. Nu mă așteptam să joace acolo cu FCSB, credeam că poate joacă la Novi Sad sau chiar la Belgrad. Dar e alegerea lor.

Gazonul?

– Nu va fi nicio problemă din acest punct de vedere. Gazonul este bun spre foarte bun. Doar tribunele sunt micuțe, cum ți-am zis.

Meciurile lui Backa Topola din ultima lună

16.08.2020 : Backa Palanka – Backa Topola 1-1 (campionat)

21.08.2020 : Backa Topola – Metalac 2-3 (campionat)

27.08.2020 : Petrocub – Backa Topola 0-2 (Europa League)

30.08.2020 : Crvena Zvezda – Backa Topola 5-0 (campionat)

12.09.2020 : Backa Topola – Radnicki Niș 1-3 (campionat)

„FCSB se va descurca în acest meci cu Vintilă și Pintilii pe bancă”

Spuneai că FCSB se va califica… Dar problemele acestea cu Covidul la fosta ta echipă?

– Am citit de jucători și de faptul că nu e staff-ul tehnic, care a rămas la București. Dar cred că se vor descurca Vintilă cu Pintilii.

„În 2020 am fost bine din punct de vedere fizic, dar nu am jucat la FCSB și se știe de ce. M-au băgat în primul meci, cel de la Cluj, cu CFR și m-au scos la pauză. Nu am avut probleme, nu am greșit atunci, dar așa s-a decis. Nu mai are rost să ne întoarcem în timp, cunoaștem bine situația de la FCSB, nu ne mai repetăm acum” – Marko Momcilovic, Radnicki Niș

Ai mai vorbit cu cineva de la FCSB de când ai plecat?

– Te-am rugat să nu mai vorbim de ce a fost la FCSB. Să privim doar înainte!

Baftă și sănătate, Marko, pe mai departe!

– Mulțumesc! Ne auzim!