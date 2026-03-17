Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!

ADVERTISEMENT

Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025-2026. Inițial, țara gazdă a competiției a pierdut finala cu Senegal, scor 0-1, după prelungiri, în urma unui scandal monstru. În prelungirile primelor 90 de minute, senegalezii au ieșit de pe teren după ce arbitrul a acordat un penalty, în viziunea lor foarte ușor pentru marocani.

Cum a fost posibil ca Maroc să câștige la masa verde Cupa Africii pe Națiuni

În cele din urmă ei au fost convinși să revină de la vestiare și să reia jocul, după aproximativ 25 de minute de întrerupere, iar . Partida a intrat în prelungiri, iar Ulterior, Federația Marocană de Fotbal a făcut apel la Confederația Africană, acuzând că senegalezii au încălcat regulamentul atunci când au ieșit de pe teren.

ADVERTISEMENT

Prin acest demers s-a solicitat ca victoria naționalei statului Senegal să fie anulată, iar în schimb Maroc să câștige finala cu 3-0 la masa verde și implicit trofeul. Ceea ce s-a întâmplat. În cursul zilei de marți, 17 martie 2026, Confederația Africană de Fotbal a informat că a admis apelul făcut de marocani, după cum urmează:

„Comisia de Apel a CAF a decis că, în aplicarea articolului 84 ​​din Regulamentul Cupei Africii pe Națiuni (AFCON), echipa națională a Senegalului a pierdut finala Cupei Africii pe Națiuni (AFCON), rezultatul meciului fiind 3-0 în favoarea Federației Regale Marocane de Fotbal (FRMF)”.

ADVERTISEMENT

De când nu mai câștigase Maroc Cupa Africii pe Națiuni

De remarcat este că această decizie a venit la fix două luni de la disputarea finalei Cupei Africii pe Națiuni. Ultimul act s-a jucat la Rabat pe data de 18 ianuarie. Cel mai probabil, urmează ca Federația de Fotbal din Senegal să atace această decizie la TAS. În cazul în care această hotărâre se menține, este vorba despre primul trofeu în Cupa Africii pe Națiuni obținut de Maroc după nu mai puțin de 50 de ani.

ADVERTISEMENT

Este doar al doilea titlu continental cucerit de marocani. Precedentul a fost obținut în 1976, la ediția găzduită de Etiopia, cu un format total diferit de cel din prezent, cu un sistem competițional bazat doar pe grupe.