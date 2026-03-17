Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!

Incredibil! Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Cum a fost posibil așa ceva
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.03.2026 | 00:06
Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025-2026. Inițial, țara gazdă a competiției a pierdut finala cu Senegal, scor 0-1, după prelungiri, în urma unui scandal monstru. În prelungirile primelor 90 de minute, senegalezii au ieșit de pe teren după ce arbitrul a acordat un penalty, în viziunea lor foarte ușor pentru marocani.

În cele din urmă ei au fost convinși să revină de la vestiare și să reia jocul, după aproximativ 25 de minute de întrerupere, iar Brahim Diaz a ratat lovitura de la 11 metri respectivă. Partida a intrat în prelungiri, iar acolo Senegal a avut câștig de cauză, grație golului marcat de Pape Gueye în minutul 94. Ulterior, Federația Marocană de Fotbal a făcut apel la Confederația Africană, acuzând că senegalezii au încălcat regulamentul atunci când au ieșit de pe teren.

Prin acest demers s-a solicitat ca victoria naționalei statului Senegal să fie anulată, iar în schimb Maroc să câștige finala cu 3-0 la masa verde și implicit trofeul. Ceea ce s-a întâmplat. În cursul zilei de marți, 17 martie 2026, Confederația Africană de Fotbal a informat că a admis apelul făcut de marocani, după cum urmează:

„Comisia de Apel a CAF a decis că, în aplicarea articolului 84 ​​din Regulamentul Cupei Africii pe Națiuni (AFCON), echipa națională a Senegalului a pierdut finala Cupei Africii pe Națiuni (AFCON), rezultatul meciului fiind 3-0 în favoarea Federației Regale Marocane de Fotbal (FRMF)”. 

De când nu mai câștigase Maroc Cupa Africii pe Națiuni

De remarcat este că această decizie a venit la fix două luni de la disputarea finalei Cupei Africii pe Națiuni. Ultimul act s-a jucat la Rabat pe data de 18 ianuarie. Cel mai probabil, urmează ca Federația de Fotbal din Senegal să atace această decizie la TAS. În cazul în care această hotărâre se menține, este vorba despre primul trofeu în Cupa Africii pe Națiuni obținut de Maroc după nu mai puțin de 50 de ani.

Este doar al doilea titlu continental cucerit de marocani. Precedentul a fost obținut în 1976, la ediția găzduită de Etiopia, cu un format total diferit de cel din prezent, cu un sistem competițional bazat doar pe grupe.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
