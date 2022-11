Maroc – Croația, de la ora 12:00 în Grupa F la Campionatul Mondial 2022. Obiectivul comun: calificarea! Echipele de start

Meciul Maroc – Croația are loc miercuri, 23 noiembrie, cu începere de la ora 12:00 în prima etapă din cadrul Grupei F la turneul final al CM din Qatar. În aceeași grupă se mai află Belgia, marea favorită la primul loc, și Canada, la al doilea turneu final din istoria sa. Maroc și Croația par a fi cele mai îndreptățite echipe care să se bată pentru al doilea loc calificant în optimi.

Maroc – Croația, primul meci din Grupa F la Campionatul Mondial 2022

Maroc – Croația este uvertura din prima etapă a Grupei F la Campionatul Mondial 2022. cedând acum patru ani în meciul pentru titlu cu 4-2 în fața Franței. Croația mai are în palmares medalia de bronz obținută în 1998, în Franța. Maroc se află la a doua calificare consecutivă, dar în 2018 a terminat grupa pe ultimul loc.

Unde se joacă meciul

Întâlnirea Maroc – Croația se dispută miercuri, 23 noiembrie, de la ora 12:00 în etapa 1 din Grupa F de la Cupa Mondială 2022. Gazda partidei este stadionul “Al Bayt” din orașul Al Khor, arena unde duminică, 20 noiembrie, a început maratonul Mondialului cu partida Qatar – Ecuador 0-2. Este al doilea stadion ca mărime la turneul final, cu 60.000 de locuri, dintre care după competiție vor mai rămâne doar 32.500.

Stadionul are forma unui cort al beduinilor care mergeau în deșert, cu un confort absolut impresionant, inclusiv cu hotel de lux și cu peste 6.000 de locuri de parcare pentru mașini personale, 1.000 pentru taxiuri, 350 pentru autobuze și peste 500 pentru autocare. Este unul dintre stadioanele cu acoperiș retractabil.

Cine transmite la TV partida

Partida – Croația se joacă miercuri, 23 noiembrie, și va fi transmis în direct și în exclusivitate pe postul național TVR 1. Totodată, o mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

La Al Khor, miercuri, 23 noiembrie, va fi o vreme călduroasă, cu cer senin pe tot parcursul zilei, iar temperatura maximă, care va fi și la ora partidei, se va ridica la 29 de grade. Al Khor, care în limba arabă înseamnă pârâu, a primit acest nume deoarece așezarea inițială s-a ridicat pe locul unui pârâu. Este situat la 50 de kilometri de capitala Doha, în nordul Qatarului.

Tot ce trebuie să știi despre Maroc – Croația, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Întrucât ar putea fi partida cu mari implicații pentru locul 2 în Grupa F, meciul Maroc – Croația este unul de real interes pentru pariori. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Maroc și Croația.

Absenţe pentru Maroc şi Croaţia

Cea mai mare pierdere din lotul Marocului este accidentarea suferită în ultima etapă de campionat din Ligue 1 de către mijlocașul lui OM, Amine Harit, vedeta lotului pregătit de Walid Regragui. Acesta a avut o premoniție, postând un mesaj de avertisment chiar înainte de meciul cu ghinion: “Dacă însă se mai întâmplă să ai un ghinion, chiar în ultima apariție înaintea reunirii loturilor pentru Qatar, înseamnă că așa vrea destinul, ceva ce nu poate fi prevăzut. N-ai cum să ocolești neșansa, doar te poți ruga”.

Selecționerul Croației, Zlatko Dalic, nu are momentan probleme medicale în lot. Poate alinia cel mai bun unsprezece în meciul de deschidere, pe care îl consideră ca fiind cel mai important, pentru că este vital să pornești cu dreptul la un turneu final de CM sau de EURO. Veteranul lotului, mijlocașul Luka Modric, 37 de ani, fostul Balon de Aur din 2018, continuă să fie omul cheie al Croației.

Primul arbitru sud-american care a condus un meci la EURO a fost delegat la această partidă

Partida Maroc – Croația a fost încredințată de FIFA arbtirului argentinian Fernando Rapallini, 44 ani, aflat la primul turneu final de CM din carieră. Rapallini rămâne în istoria arbitrajului ca find primul arbitru sud-american care a condus meciuri la EURO, în 2021, trei partide, dintre care două chiar pe Arena Națională din București (Ucraina – Macedonia de Nord în grupa C și partida din optimi dintre Franța și Elveția, încheiată cu marea surpriză a eliminării campioanei mondiale).

Pentru Luka Modric va fi ultima competiție majoră la nivel de echipă națională din carieră. La 37 de ani are 150 de selecții, al doilea din istoria fotbalului european după Cristiano Ronaldo. El este omul în jurul căruia speră selecționerul Zlatko Dalic să se strângă ceilalți jucători, obiectivul federației fiind minim ieșirea din grupe.

Cote la pariuri

Pentru casele de pariuri, vicecampioana mondială pornește favorită la o cotă foarte bună, 2,15, în timp ce Maroc are cotă de 3,70. Șansă dublă 1X are cotă 1,72, iar șansă dublă X2 cotă 1,30. Un gol înscris de croați e cotat la 1,30, o reușită a marocanilor ajunge la 1,70. Total goluri peste 1,5 are cotă 1,40.

Maroc și Croația se află acum pentru prima oară față în față. Selecționerul echipei africane, Walid Regragui, a promis că echipa nu va mai repeta parcursul slab din grupe de acum patru ani, un singur punct, ultimul loc. Maroc este prima echipă africană care a reușit, în 1986, să câștige o grupă la un turneu final de CM.