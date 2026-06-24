Sport

Maroc – Haiti, LIVE VIDEO în grupa C de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Maroc - Haiti, etapa 3, grupa C de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
24.06.2026 | 21:00
Maroc Haiti LIVE VIDEO in grupa C de la CM 2026 etapa 3 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
ULTIMA ORĂ
Maroc - Haiti, LIVE VIDEO în grupa C de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

După ce a scăpat de adversarii grei din grupa C, Marocul țintește primul loc și un traseu teoretic mai ușor în faza eliminatorie. Dar pentru asta trebuie să învingă Haiti la scor. Diferența de valoare dintre cele două formații sugerează o victorie facilă a africanilor.

Maroc – Haiti LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Maroc
Haiti

Clasament Grupa C

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6
3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4
3 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
5 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
10 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
12 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Maroc – Haiti

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Maroc – Haiti LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Maroc a început CM 2026 contra celui mai greu adversar posibil în grupa C: Brazilia. Africanii, semifinaliști la CM 2022 în Qatar, au reușit un meci foarte bun, au deschis scorul și au scos un punct în fața naționalei cu cinci titluri mondiale. Apoi, Maroc a întâlnit Scoția. Salibari, care marcase și în primul meci, a deschis scorul în minutul 2. A fost suficient pentru toate cele trei puncte. Tabela în Maroc – Scoția a rămas 1-0.

ADVERTISEMENT

Pentru Haiti, performanța notabilă a fost calificarea la turneul final. Ajunși în în grupa C, caraibienii  și-au arătat limitele. În fața Scoției au pierdut 0-1, iar cu Brazilia au făcut scor de neprezentare, 0-3.

La ce oră se joacă Maroc – Haiti și cine transmite la TV

Maroc și Haiti se întâlnesc în SUA, la Atlanta. Meciul se vede și în România, pe postul Antena 3, pe 25 iunie, de la ora 01:00. În paralel, pe Antena 1, se difuzează celălalt joc din grupa C, Scoția – Brazilia.

ADVERTISEMENT
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever....
Digi24.ro
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea

Cote pariuri Maroc – Haiti

E lesne de anticipat că Maroc este favorită clară în acest meci cu Haiti. Doar 1,18 este cota pentru victoria africanilor la SUPERBET. O surpriză în acest duel poate fi profitabilă, fie că vorbim despre o remiză (cotă 7,40), fie despre un succes nesperat al lui Haiti (cotă 15,00).

ADVERTISEMENT
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială:
Digisport.ro
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
  • 3,25 este cota SUPERBET pentru „peste 3,5 goluri Maroc” în cu Haiti
Gabriela Ruse și-a aflat adversara din sferturi de la WTA Bad Homburg. Irina...
Fanatik
Gabriela Ruse și-a aflat adversara din sferturi de la WTA Bad Homburg. Irina Begu, înfrângere usturătoare în mai puțin de o oră. Update
Vizită surpriză pentru jucătorul care a suferit o accidentare groaznică în Canada –...
Fanatik
Vizită surpriză pentru jucătorul care a suferit o accidentare groaznică în Canada – Qatar 6-0! Update
Marcel Pușcaș scrie despre Vali Crețu, „greu de ucis” la FCSB: „I se...
Fanatik
Marcel Pușcaș scrie despre Vali Crețu, „greu de ucis” la FCSB: „I se fâlfâie de concurență”
Parteneri
Marius Niculae, deziluzionat: 'Vai de capul meu!'
iamsport.ro
Marius Niculae, deziluzionat: 'Vai de capul meu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!