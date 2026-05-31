Marquinhos, un adevărat lider! Ce a făcut căpitanul lui PSG în timp ce colegii săi sărbătoreau succesul din Liga Campionilor. Video

Un adevărat lider! Vezi pe site-ul FANATIK gestul făcut de Marquinhos, căpitanul lui PSG, imediat după ce parizienii au câștigat la penalty-uri Liga Campionilor în fața lui Arsenal.
Dragos Petrescu
31.05.2026 | 10:00
Primul lucru pe care Marquinhos l-a făcut după ce a câștigat finala UCL cu PSG a fost să-l consoleze pe compatriotul Gabriel Magalhaes // FOTO: colaj FANATIK
Cei de la PSG au câștigat sâmbătă seară al doilea titlu consecutiv în Liga Campionilor, asta după ce i-au învins în marea finală de la Budapesta pe londonezii de la Arsenal, 4-3 la lovituri de departajare (1-1 după 120 de minute). Căpitanul Marquinhos a fost cel care a ridicat „urecheata”, însă premergător ceremoniei de premiere, stoperul brazilian a făcut un gest demn de un veritabil lider.

Marquinhos s-a dus să-l consoleze pe Gabriel în timp ce colegii de la PSG sărbătoreau victoria!

Ultimul act al celei mai importante competiții intercluburi din Europa a fost găzduit în acest an de Puskas Arena din Budapesta, iar dramatismul a atins cote maxime, învingătoarea fiind decisă în urma loviturilor de la punctul cu var pentru prima dată în ultimii 10 ani. Până la urmă, cei care au avut câștig de cauză au fost elevii lui Luis Enrique, brazilianul Gabriel Magalhaes ratând penalty-ul decisiv pentru „tunari”.

Stoperul lui Arsenal a avut o execuție lamentabilă de la 11 metri, mingea fiind trimisă cu mult peste poarta lui Safonov. Astfel, Gabriel a ratat primul său penalty executat vreodată pentru gruparea londoneză într-un moment crucial, iar imediat după acest moment a izbucnit în lacrimi. Jucătorii lui PSG au declanșat fiesta la Budapesta, însă căpitanul Marquinhos a lăsat bucuria să aștepte, el mergând prima dată la Gabriel, colegul său de la naționala Braziliei, pentru a-l consola. Cei doi s-au îmbrățișat preț de câteva secunde, după care căpitanul parizienilor s-a dus să celebreze victoria alături de fotbaliștii lui PSG, moment care a făcut rapid înconjurul lumii.

Marquinhos a intrat în istoria Ligii Campionilor după al doilea succes consecutiv cu PSG!

La Budapesta, stoperul brazilian în vârstă de 32 de ani și-a adjudecat cel de-al doilea trofeu UEFA Champions League din carieră, primul dintre ele fiind cucerit tot alături de PSG, în urmă cu un an, atunci când echipa pregătită de Luis Enrique a învins-o categoric pe Inter Milano în ultimul act, scor 5-0. Totuși, duelul de pe Puskas Arena a reprezentat a treia finală UCL pentru Marquinhos, el fiind pe teren pentru parizieni și în 2020, la eșecul cu Bayern Munchen, scor 0-1.

Astfel, fundașul lui Paris Saint-Germain a intrat în istoria celei mai importante competiții intercluburi din Europa, devenind primul fotbalist din istorie care evoluează în trei finale pentru un club din Hexagon. La finalul partidei, acesta s-a declarat extrem de fericit și a ținut să-i felicite pe colegii săi pentru dăruirea din teren: „Astăzi am avut tot lotul și mentalitatea potrivită. Sunt foarte fericit și mândru de colegii mei. Acum este timpul să ne bucurăm. Ici c’est Paris!”.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
