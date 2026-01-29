„Idioții serii!” Marseille, precum Universitatea Craiova! Eliminaţi în minutul 90+8 din Champions League, francezii au fost distruși de presa din Hexagon

ADVERTISEMENT

Olympique Marseille a suferit un eșec dur pe terenul lui Club Brugge, 0-3, dar în momentul în care s-a terminat meciul, francezii erau calificați în play-off-ul Champions League. Câteva minute mai târziu însă, Benfica a înscris în meciul cu Real Madrid, prin portarul Anatoliy Trubin, și a obținut calificarea, francezii fiind eliminați la golaveraj. Antrenorul Roberto De Zerbi, fotbaliștii echipei, dar și jurnaliștii francezi au reacționat după cele întâmplate.

Marseille, precum Universitatea Craiova! Francezii au părăsit Champions League într-un mod uluitor

Olympique Marseille a obținut 9 puncte din primele șase runde ale fazei ligii, dar în ultimele două etape a suferit eșecuri dure, 0-3 cu Liverpool și 0-3 cu Club Brugge. Chiar și în acest context, echipa franceză era calificată în momentul în care meciul din Belgia s-a încheiat, iar cei de la Brugge au luat decizia de a-i felicita pe adversari cu un mesaj pe ecranul stadionului Jan Breydel: „Felicitări Club Brugge și Olympique Marseille pentru calificare”.

Club Brugge demolished Marseille 3-0 and proceeded to congratulate Marseille on qualifying for the Champions League playoffs. The only issue? Benfica scored at the last second to eliminate Marseille from the Champions League. Talk about adding insult to injury. — Zach Lowy (@ZachLowy)

Belgienii s-au grăbit însă, deoarece formația franceză avea să fie eliminată într-un mod uluitor. La câteva minute după finalul partidei de la Bruges, , devansându-i pe cei de la Marseille. Ambele echipe au terminat grupa cu 9 puncte, însă Benfica a avut golaveraj -2, în timp ce francezii au avut -3 după dezastrul din Belgia.

Într-o situație similară cu cei de la Olympique Marseille s-a aflat în acest sezon și Universitatea Craiova. În ultima etapă a fazei ligii din Conference League, gruparea din Bănie a cedat cu 2-3 pe terenul lui AEK Atena, după ce a condus cu 2-0, reușita decisivă a grecilor fiind înscrisă în minutul 90+14. , criteriul decisiv fiind cel al golurilor marcate.

Ce a declarat antrenorul Roberto De Zerbi după eliminarea lui Olympique Marseille din Champions League. Cum au reacționat jucătorii

Antrenorul francezilor, Roberto De Zerbi, a recunoscut la final că echipa sa nu merita să se califice după prestația dezastruoasă din Belgia. Brugge a condus cu 2-0 încă din minutul 11, după reușitele semnate de Diakhon și Vermant, iar Stankovic a stabilit scorul final în minutul 79. „Am avut un început dificil, primind două goluri foarte repede. Am meritat să pierdem.

Este o eliminare dureroasă, nu poți să începi un meci astfel, puteam să rămânem acasă. Îmi asum toată responsabilitatea. Nu am reușit să marcăm, trebuia să fim mai concentrați, pentru a nu fi atât de expuși. Trebuie să ne cerem scuze pentru că a fost o zi proastă. Nu meritam să ne calificăm astăzi”, a declarat fostul jucător al lui CFR Cluj, conform .

Și jucătorii vicecampioanei Franței au avut reacții similare. „Am irosit oportunitatea, am primit trei goluri și, până la urmă, am ratat calificarea. Suntem dezamăgiți. Nu meritam nimic după prestația pe care am avut-o”, a spus Amine Gouiri, în timp ce Leonardo Balerdi a precizat următoarele: „E greu de digerat. Nu am făcut lucrurile cum trebuie. Am întâlnit o echipă mai puternică, a fost o seară dificilă. Totul s-a redus la detalii”.

Olympique Marseille, distrusă de presa din Franța după ratarea calificării

Presa din Franța nu a avut milă de cei de la Marseille după eșecul din Belgia, care a dus, până la urmă, la eliminarea din competiție. „Catastrofali încă de la început, cei de la Marseille au crezut că se vor califica în ciuda eșecului jalnic de la Bruges (0-3), dar au aflat la vestiare că au fost eliminați”, a notat .

„Nici nu știu ce să spun. Părea imposibil să nu ne calificăm. E o rușine pentru OM. Suntem prima echipă din Franța care nu se califică, în acest format în care toată lumea se califică. Cum să pierdem așa la Bruges? Suntem idioții serii. M-am săturat”, a declarat Eric Di Meco, câștigător al UEFA Champions League cu Marseille în 1993, pentru .

„Ridicol” a fost titlul elocvent dat de cel mai important ziar din Marsilia, La Provence, după cele întâmplate. „După un start catastrofal, cu două goluri primite în 11 minute, OM s-a autodistrus la Bruges. Un gol marcat în ultima secundă de portarul celor de la Benfica i-a terminat pe ‘olimpici’, care sunt eliminați din UEFA Champions League”, a precizat cotidianul francez.