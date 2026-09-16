Sport

Situație incredibilă înainte de Olympique Marseille – PSG! Mii de bilete au rămas nevândute pentru ”Le Classique”

Interesul fanilor pentru „Le Classique”, Olympique Marseille - Paris Saint-Germain, este sub nivelul așteptărilor. Cu 5 zile înaintea duelului, peste 7.500 de bilete au rămas nevândute.
Gabriel Neagu
16.09.2026 | 09:10
Situatie incredibila inainte de Olympique Marseille PSG Mii de bilete au ramas nevandute pentru Le Classique
Peste 7.500 de bilete au rămas nevândute pentru derby-ul OM - PSG / sursa foto : hepta
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Atât Olympique Marseille, cât și rivala PSG au avut un start de sezon dezamăgitor și numărul biletelor vândute pentru derby este îngrijorător. După patru etape scurse din Ligue 1, echipa pregătită de Bruno Genesio se află pe locul 13, cu doar 3 puncte acumulate, în timp ce campioana en-titre ocupă poziția a 7-a, cu 5 puncte.

Marseille – PSG s-ar putea juca cu tribunele parțial goale

Cu numai 5 zile înaintea derby-ului de pe Stade Velodrome, nu există niciun indiciu că se va disputa cu tribunele pline. În ciuda prețurilor reduse în anumite sectoare ale arenei, peste 7.500 de bilete au rămas nevândute. Prețul unui tichet de acces pentru „Le Classique” pornește de la 45 de euro și poate ajunge până la 225 de euro.

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OM a setat prețurile din sectorul oaspeților la 65 de euro. Pentru că fanii lui PSG nu pot face deplasarea în Sudul Franței, pot fi achiziționate de propriii suporteri. Totuși, mai mulți fani, dezamăgiți de parcursul echipei, doresc să revândă biletele pentru derby, potrivit Leparisien.

Start dezamăgitor de campionat pentru rivale

Echipa din Sudul Franței este „pe minus” de mai multe sezoane, înregistrând pierderi de 157.000.000 de euro în ultimele 3 stagiuni. Problemele au fost foarte apăsătoare în vara acestui an, când OM nu a bifat niciun transfer de marcă și a fost la un pas de a fi exclusă din cupele europene.

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Fără întăriri, Bruno Genesio a avut un prim meci de vis în actualul sezon din Ligue 1. OM a început cu o victorie categorică împotriva lui Strasbourg 4-1, însă este singurul succes obținut în actuala ediție. Au urmat trei eșecuri consecutive, împotriva lui AS Monaco (0-2), Paris FC (2-3) și Rennes (0-1).

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În tabăra cealaltă, PSG a câștigat Supercupa Europei, însă rezultatele pe plan intern au lăsat de dorit. După eșecul din Supercupa Franței cu Lens (0-1), a urmat o serie de trei partide fără victorie: contra lui Rennes (2-2), LOSC Lille (2-2) și AS Monaco (1-2). Totuși, weekendul trecut, echipa lui Luis Enrique a înregistrat primul succes din campionatul Franței: 1-0 contra lui Brest.

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Ambele formații sunt angrenate în cupele europene. PSG a obținut o victorie categorică la debutul în Champions League: 6-1 cu Slovan Bratislava. Echipa lui Bruno Genesio va disputa primul meci din Europa League miercuri, de la ora 22:00, la Istanbul, împotriva lui Beșiktaș.

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