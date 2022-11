Marseille – Tottenham, Live stream ora 22:00 în etapa a 6-a din grupele Champions League. Jucătorii lui Conte obligați să facă noapte albă de fanii francezi! Video

Marseille și Tottenham joacă astăzi partida decisivă pentru calificarea în primăvara europeană. Gazdele au nevoie de victorie pentru a merge mai departe pentru prima dată în 11 ani.

Iar fanii sunt deciși să îi sprijine prin toate mijloacele. Pe o arenă care se anunță ”incendiară”, chiar dacă ”Visage Nord” al Velodromului va fi închis după incidentele de la meciul cu Eintracht Frankfurt din septembrie. Dar nu numai.

Noaptea trecută, începând cu ora 1, la fiecare două ceasuri, au pus în scenă show-uri pirotehnice, cu artificii și petarde, lângă hotelul în care erau cazați jucătorii lui Tottenham.

Marseille fans letting off fireworks at 3am this morning outside the Tottenham players’ hotel 👀🎇

