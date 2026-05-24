Marta Kostyuk a început să plângă la Roland Garros după victoria împotriva Oksanei Selekhmeteva: „O rachetă a distrus o clădire la 100 de metri de părinții mei”

Marta Kostyuk (23 de ani, locul 15 WTA), originară din Ucraina, a învins-o duminică pe Oksana Selekhmeteva în primul tur de la Roland Garros, scor 6-2, 6-3, chiar în ziua în care Rusia a lansat un val de atacuri fără precedent în ultima perioadă asupra Kievului. În mod evident în acest context, jucătoarea de tenis a părut extrem de tulburată de această chestiune.

Marta Kostyuk, dezvăluire terifiantă despre războiul din Ucraina după ce a câștigat în primul tur la Roland Garros

Ea a reușit cu mare dificultate să vorbească despre după victoria obținută pe zgura pariziană. Cu această ocazie, Kostyuk a făcut și o dezvăluire pur și simplu copleșitoare. „Cred că a fost unul dintre cele mai dificile meciuri din cariera mea. În această dimineață, la 100 de metri de casa părinților mei, o rachetă a distrus clădirea”, a spus ea, citată de jurnaliștii spanioli de la

Rusoaica Oksana Selekhmeteva a primit dreptul de a reprezenta Spania cu doar câteva zile înainte de acest meci

De semnalat în acest context este și că adversara Martei Kostyuk din acest meci, Oksana Selekhmeteva (23 de ani, locul 88 WTA), este rusoaică la origine, dar cu doar câteva zile înainte de startul a decis să reprezinte Spania la această competiție, în contextul în care ea deține și cetățenia spaniolă, locuind în Barcelona alături de părinți de mai mulți ani.

„Am locuit la Moscova și am mers la Barcelona pentru prima dată când aveam 14 ani și două luni. Locuiesc și mă antrenez acolo de la 15 ani. Părinții mei sunt și ei acolo și am un cățeluș pe nume Leo. Toată viața mea este acolo. (n.r. Despre numele câinelui) Da, da, este după Messi. Am avut emoții, nu îmi mai reprezentasem țara (n.r. Rusia) de patru ani (n.r. din cauza sancțiunilor internaționale ca urmare a războiului din Ucraina) și recent am decis să reprezint Spania. Este o onoare, dar am simțit și presiune, pentru că nu jucam doar pentru mine, ci reprezentam o țară întreagă, în acest caz Spania.

Și eu am fost surprinsă. Sâmbătă am primit un telefon de la cei de la WTA care mi-au spus că pot alege dacă vreau să joc cu steagul spaniol sau fără el. Și le-am spus că bineînțeles că vreau cu steagul spaniol. (n.r. Dacă a primit oferte în ultimii ani să opteze pentru cetățenie din Kazahstan, Uzbekistan sau Armenia, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului cu mai mulți sportivi din Rusia) Da, și de aceea mi-a luat atât de mult timp să devin cetățean spaniol. Dacă nu aș fi avut alte oferte pe masă, mi-ar fi luat mult mai puțin timp. Faptul că am avut oferte a însemnat că a fost nevoie să mă gândesc foarte bine la această decizie. În cele din urmă, mă simt mai aproape de Spania. Decizia nu a fost ușoară și totuși a fost”, a declarat ea, conform sursei citate anterior.