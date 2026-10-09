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Martin Pascual, dezlănțuit după golul cu Sepsi: „Nu mă voi opri!”. Ce spun jucătorii lui Dinamo despre șansele la titlu

Dinamo rămâne lider în SuperLiga și după etapa a 11-a. Jucătorii lui Nuno Campos, Martin Pascual, Armstrong și Cîrjan, au comentat ce s-a întâmplat în partida cu Sepsi de la Sf. Gheorghe
Cristian Măciucă
09.10.2026 | 23:41
Martin Pascual dezlantuit dupa golul cu Sepsi Nu ma voi opri Ce spun jucatorii lui Dinamo despre sansele la titlu
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Martin Pascual, dezlănțuit după golul cu Sepsi: „Nu mă voi opri!”. Ce spun jucătorii lui Dinamo despre șansele la titlu. FOTO: sportpictures.eu
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Martin Pascual (27 de ani) a fost omul serii la Sf. Gheorghe, acolo unde Dinamo a învins-o pe Sepsi, scor 2-0. „Sergio Ramos” din „Ștefan cel Mare” le promite fanilor și alte reușite. Echipa lui Nuno Campos s-a detașat în fruntea clasamentului și visează la titlul de campioană.

Martin Pascual, un nou gol în Sepsi – Dinamo 0-2

Martin Pascual e omul momentului la Dinamo. La Sf. Gheorghe, fundașul spaniol a marcat al 5-lea său gol de când îmbracă tricoul roș-alb. Grație victoriei cu Sepsi, echipa lui Nuno Campos e lider în SuperLiga, cu 26 de puncte, cu 5 mai multe decât Rapid, care nu a jucat încă în runda a 11-a. Pascual a marcat în minutul 24, iar al doilea gol a fost înscris de Soro (36).

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„Suntem într-un moment bun, e important să începem bine după pauză, cum am făcut noi. Am întâlnit un adversar bun, cu jucători valoroşi. Era important să începem aşa, să fim în avantaj.

Cu siguranţă punem presiune, dacă noi câştigăm, echipele din spate simt presiune. Mă simt incredibil, parcă am un miros al golului. Dacă vom munci la fel, putem să producem daune esenţiale adversarilor. Nu mă voi opri din a marca goluri în continuare”, a declarat spaniolul, la final de meci.

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Dinamo visează la titlul de campioană

Dinamo are 26 de puncte și e lider detașat în SuperLiga. În primele 11 etape, echipa lui Nuno Campos a bifat 8 victorii, 2 egaluri și 1 înfrângere. Roș-albii nu au mai pierdut din prima etapă, când au fost învinși de Petrolul, la Ploiești, scor 0-1. Dinamo visează cu ochii deschiși la titlul de campioană, o performanță pe care nu a mai înregistrat-o din 2007, când antrenor era Mircea Rednic.

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„Au fost două goluri bune. În repriza a doua, Sepsi a arătat că e o echipă bună. Am reușit să rămânem solizi în defensivă. Bellaarouch a fost fantastic. A avut câteva intervenții foarte bune. Vrem să rămânem în top, sunt importante astfel de rezultate. Odată ce înscrii, presiunea se mută către cealaltă echipă”, a declarat Danny Armstrong, după Sepsi – Dinamo 0-2.

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Cătălin Cîrjan i-a dedicat victoria lui Cătălin Hîldan

Pe 5 octombrie 2026 s-au împlinit 26 de ani de la moartea „Unicului Căpitan” Cătălin Hîldan. La final de meci, actualul căpitan, Cătălin Cîrjan, i-a dedicat victoria regretatului Hîldan. „Îi dedicăm această victorie lui Cătălin Hîldan, au trecut 26 de ani de când a murit pe teren pentru clubul nostru. Suntem foarte fericiți, am revenit după această pauză, a fost destul de greu, pentru că unii dintre noi nu am avut minute la echipa națională și ne-am ieșit puțin din ritm, ceea ce s-a văzut în repriza a doua.

Mă simt foarte bine, așa a fost să fie la echipa națională. S-a scris că am fost nemulțumit, dar nu este adevărat, au fost deciziile lui Mister și le respect. Eu mă simt foarte bine și dau totul pentru Dinamo”, a declarat Cătălin Cîrjan.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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