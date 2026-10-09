Martin Pascual l-a lăsat gura căscată pe Panduru: ”Cum dai în România cinci goluri și pe unde ai fost n-ai dat niciun gol?!”

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Transferat de Dinamo în această vară de la Mirandes, Martin Pascual l-a făcut uitat pe Kennedy Boateng. Ibericul a marcat în meciul cu Sepsi pentru a cincea oară în acest sezon, iar Basarab Panduru nu a ezitat să-l laude.

Basarab Panduru, impresionat de Martin Pascual

, în etapa a 11-a a SuperLigii, și asta și datorită faptului că a deschis scorul rapid prin Martin Pascual. Evoluțiile fundașului spaniol l-au uimit și pe Basarab Panduru, care nu înțelege de unde vine această creștere impresionantă.

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”Părea că Dinamo nu are un meci ușor la Sepsi. Prima repriză mi-a plăcut, m-a făcut să mă gândesc cât de frumos este fotbalul. Faza golului trebuie revăzută! În schimb, în repriza a doua, nu știu ce s-a întâmplat. Bine, s-au făcut multe schimbări, părea că vrei să tragi de rezultat. Aveai 2-0, ai jucat 4-4-2, aveai doi închizători la centru și ți-ai atins obiectivul. Sepsi a avut o ocazie mare de tot.

Incredibil Pascual! Când te uiți la el, mișcările nu par a fi ale unui fundaș, dar, la cornere, nu există unul la care să nu fie implicat. Dă gol, abia o atinge și mingea intră în poartă. E singurul care așteaptă să ajungă mingea și apoi merge să o atace. Ceilalți stau ca mine, așteaptă să le cadă mingea în cap.

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Așa trebuie! Nu e ușor, doar el face lucrul ăsta. În campionatul nostru sunt puțini care fac asta. Pașcanu de la Rapid, poate. Vinicius, când era la CFR. Dar nu sunt mulți. Cristea, poate, de la U Cluj. Chiar nu sunt mulți, dar Pascual e ceva ieșit din comun! Mă uitam să caut un gol dat de Pascual și nici cu lumânarea nu găsesc și acum are cinci goluri. Cum dai în România cinci goluri și pe unde ai fost n-ai dat niciun gol?!”, a declarat Panduru, la .

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Unde are lacune Martin Pascual

Fostul atacant dinamovist Claudiu Vaișcovici nu a fost atât de entuziasmat de , a remarcat chiar și unele erori defensive, însă i-a acordat circumstanțe atenuante pentru că a fost adus de la o formație care a retrogradat în liga a treia din Spania.

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”Prima repriză a fost perfectă, după care s-au tăiat, parcă au călcat în sticlă. Bine, erau la adăpostul acelui 2-0… Sepsi a atacat și ea. Mie mi-a plăcut Soro și mi-a plăcut Armstrong atât timp cât a jucat. Nu știu de ce l-a schimbat.

Nu poți spune același lucru despre Pascual, pentru că are greșeli în apărare, dar uite că Dinamo nu pierde. Mai are lucruri de pus la punct, dar să nu uităm că vine din liga a doua din Spania, a retrogradat în liga a treia. Uite că sunt jucători buni și pe acolo! Uite că el îi face uitați pe Homawoo și pe Boateng. E devreme, dar e acolo, n-ai ce să-i reproșezi prea multe”, a spus Vaișcovici.