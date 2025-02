Mărțișor „alb-albastru” pentru suporterii Universității Craiova. Surpriză de 1 martie la meciul cu Farul

Universitatea Craiova a scos la vânzare biletele pentru meciul cu Farul Constanța, care se va juca sâmbătă, 1 martie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Oficialii „juveților” au pregătit și o ofertă pentru cuplurile care vor să fie pe arena din Cetatea Băniei.

Ofertă pentru cuplurile cu suflet „alb-albastru” de 1 martie! Pachete pentru Universitatea Craiova – Farul

Cu o zi înaintea deplasării de la FC Botoșani, a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Farul Constanța din etapa viitoare. Oltenii au anunțat și ce ofertă au cuplurile cu suflet „alb-albastru” pentru meciul care se va juca pe 1 martie.

Cuplurile care vor cumpăra un bilet la meciul Universitatea Craiova – Farul Constanța vor primi două tichete. Oferta este valabilă până pe 27 februarie. De altfel, abonații clubului vor primi un loc de parcare gratuit în incinta stadionului „Ion Oblemenco”.

„1 Martie, ziua în care fotbalul se joacă la dublu! Bilet special de 1 Martie. Peluza Nord / Tribuna a II-a

Valabil pentru un cuplu. Preț pachet 1+1: 21 RON – Peluza Nord (Sector 3) | 41 RON – Tribuna a II-a (Sector 12).

Disponibil până pe 27 februarie. Cumpără online sau de la punctele de vânzare tradiționale. Parking gratuit pentru abonați. De 1 Martie, fotbalul e pentru EA!”, scrie în postarea Universității Craiova.

Dragostea a plutit în aer pe 14 februarie! Cerere de căsătorie la meciul Universității Craiova

Universitatea Craiova a jucat de Valentine’s Day cu Oțelul Galați. Cuplurile au fost îndemnate să vină pe stadionul „Ion Oblemenco” de oficialii oltenilor, la fel cum se întâmplă și de 1 martie, ziua meciului cu Farul lui Gică Hagi.

La meciul trecut cu Oțelul Galați, un . FANATIK a surprins scenele emoționante pe care oamenii din tribune au avut șansa să le vadă.

Internaționalii Universității Craiova vor la Campionatul Mondial

Alex Mitriță, Nicușor Bancu și Alexandru Cicâldău vor la Campionatul Mondial din 2026 cu România. Mijlocașul a vorbit despre misiunea „tricolorilor” din preliminarii.

„După părerea mea nu e o grupă deloc ușoară, cum spun unii, dar sunt sigur că dacă naționala României va avea același parcurs din ultima perioadă, cu siguranță România va fi la Campionatul Mondial. Cred că Austria este cel mai bine cotat adversar, dar cum am spus, nu vor fi meciuri ușoare.

Eu încă nu am discutat cu Mircea Lucescu de când a fost numit selecționer. Pentru mine, lucrurile sunt simple: trebuie să muncesc în fiecare zi pentru a ajunge din nou acolo.

De când am debutat la echipa națională am avut un parcurs de câțiva ani, până anul trecut, în care am avut o prezență constantă și sunt sigur că dacă voi fi sănătos și voi munci, voi fi acolo”, a spus Alexandru Cicâldău.