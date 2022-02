Femeia a mai susținut că nu a vrut niciun moment să fie martor în dosar și nu înțelege de ceste căutată acum de poliție. Avocatul care îi reprezintă pe părinții fetiței decedate a precizat că Parchetul a admis cererea ca femeia respectivă să fie audiată în calitate de martor.

Un martor la accidentul în care a fost ucisă Raisa a distrus toate probele: “Ocupau prea mult spațiu!”

Femeia le-a mărturisit în exclusivitate reporterilor

„Eu am zis din start că nu vreau să fiu martoră în dosar. Nu înțeleg de ce mă caută poliția, fiindcă oricum nu mai am nicio probă. Am șters și înregistrările surprinse de camera de bord, am șters și tot ce aveam în telefon.

Ocupau prea mult spațiu… Care e problema?! Este telefonul meu, șterg ce vreau și când vreau! (…)

Oricum, nu aveam mare lucru. Eu am ajuns la scurt timp după accident. Nu eram chiar în spatele polițistului, așa cum s-a spus. Când am ajuns eu, polițistul vorbea la 112.

Mi-a zis să sun și eu la 112. Nu înțeleg de ce, fiindcă el vorbea deja…

Mi-a zis să parchez mașina perpedicular, ca să blochez circulația cu mașina mea, să nu vină vreo mașină, dar și să acopăr astfel trupul victimei, ca un paravan, ca să nu se mai uite lumea. (…)

Dacă știam că o să ajung martoră în dosar, nu mă mai opream. Am vrut doar să dau o mână de ajutor. De acum, dacă mai văd vreun accident, nu mai opresc, îmi văd de drum, ca să nu ajung iar să dau declarații”, a afirmat femeia.

, victima polițistului Constantin Popescu, a dezvăluit că Parchetul a admis ca femeia respectivă să fie audiată în calitate de martor.

„Ancheta a decis. Martorul din cauza cu accidentul mortal este căutat de poliție. Procurorul a admis cererea noastră și a dispus identificarea martorului ce are filmarea cu camera de bord ce pare sa fi surprins accidentul.

Antagonic, a respins cererea prin care am cerut ca polițistul care i-a schimbat geaca lui Popescu să fie și el audiat”, a explicat Cuculis.