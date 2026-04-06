Martor la leșinul lui Mircea Lucescu, Vladimir Screciu a vorbit în lacrimi despre fostul selecționer: „E ceva tulburător. Mă doare”

Universitatea Craiova a obținut o victorie extrem de importantă în lupta pentru titlul din Superliga României. Oltenii au învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0, pe propriul teren, și au egalat-o la puncte pe U Cluj. La finalul jocului, Vladimir Screciu, fotbalistul formației din Bănie, a fost vizibil emoționat când a început să vorbească despre Mircea Lucescu.

U. Craiova, victorioasă în derby-ul cu CFR Cluj

Oltenii au dominat de la un capăt la altul duelul cu CFR Cluj. Universitatea Craiova a avut, pe tot parcursul jocului, posesia mingii și a creat mult pericol la poarta adversă. Deschiderea de scor a venit abia în partea secundă. Anzor l-a învins pe Mihai Popa cu un șut din afara careului, iar câteva minute mai târziu Assad a dublat diferența.

la egalitate de puncte cu U Cluj. Cele două echipe se vor întâlni chiar în etapa viitoare. Oltenii vor avea parte de o deplasare extrem de complicată. Recent, „studenții” au câștigat cu 2-1 în Giulești, în fața Rapidului.

Screciu nu și-a mai putut stăpâni emoțiile! Ce a spus despre Mircea Lucescu

, Vladimir Screciu a fost întrebat la flash-interviu cum a reacționat la aflarea veștilor despre Mircea Lucescu. Marele antrenor român, care ultima oară a pregătit naționala de seniori, se află la Terapie Intensivă după ce a suferit un infarct miocardic acut. De altfel, Screciu a fost convocat de „Il Luce” la ultima acțiune ca selecționer al echipei naționale a României, din martie 2026.

„Sincer, îmi este foarte greu să vorbesc. Acum câteva zile era lângă noi, ne antrena, iar acum auzim aceste vești. Mă doare foarte tare pentru că am fost acolo, prezent. Sper să aibă puterea să treacă peste. Ne rugăm pentru dânsul și sperăm să se facă bine. Este ceva tulburător pentru noi. Sper doar să își revină. Este un moment cumplit”, a declarat Screciu la finalul partidei cu CFR Cluj.