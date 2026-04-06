Martor la leșinul lui Mircea Lucescu, Vladimir Screciu a vorbit în lacrimi despre fostul selecționer: „E ceva tulburător. Mă doare”

Martor la leșinul lui Mircea Lucescu din cantonamentul naționalei, Screciu a oferit un moment emoționant după victoria Universității Craiova cu CFR Cluj. Fotbalistul a vorbit cu greu despre starea antrenorului
Alex Bodnariu
06.04.2026 | 23:46
Screciu nu și-a mai putut stăpâni emoțiile! Ce a spus despre Mircea Lucescu. Foto: SportPictures
Universitatea Craiova a obținut o victorie extrem de importantă în lupta pentru titlul din Superliga României. Oltenii au învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0, pe propriul teren, și au egalat-o la puncte pe U Cluj. La finalul jocului, Vladimir Screciu, fotbalistul formației din Bănie, a fost vizibil emoționat când a început să vorbească despre Mircea Lucescu.

U. Craiova, victorioasă în derby-ul cu CFR Cluj

Oltenii au dominat de la un capăt la altul duelul cu CFR Cluj. Universitatea Craiova a avut, pe tot parcursul jocului, posesia mingii și a creat mult pericol la poarta adversă. Deschiderea de scor a venit abia în partea secundă. Anzor l-a învins pe Mihai Popa cu un șut din afara careului, iar câteva minute mai târziu Assad a dublat diferența.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe primul loc în Superliga României, la egalitate de puncte cu U Cluj. Cele două echipe se vor întâlni chiar în etapa viitoare. Oltenii vor avea parte de o deplasare extrem de complicată. Recent, „studenții” au câștigat cu 2-1 în Giulești, în fața Rapidului.

Screciu nu și-a mai putut stăpâni emoțiile! Ce a spus despre Mircea Lucescu

La finalul meciului cu CFR Cluj, Vladimir Screciu a fost întrebat la flash-interviu cum a reacționat la aflarea veștilor despre Mircea Lucescu. Marele antrenor român, care ultima oară a pregătit naționala de seniori, se află la Terapie Intensivă după ce a suferit un infarct miocardic acut. De altfel, Screciu a fost convocat de „Il Luce” la ultima acțiune ca selecționer al echipei naționale a României, din martie 2026.

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai...
Digi24.ro
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă

„Sincer, îmi este foarte greu să vorbesc. Acum câteva zile era lângă noi, ne antrena, iar acum auzim aceste vești. Mă doare foarte tare pentru că am fost acolo, prezent. Sper să aibă puterea să treacă peste. Ne rugăm pentru dânsul și sperăm să se facă bine. Este ceva tulburător pentru noi. Sper doar să își revină. Este un moment cumplit”, a declarat Screciu la finalul partidei cu CFR Cluj.

După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit...
Digisport.ro
După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante
Napoli – AC Milan 1-0, în etapa a 31-a din Serie A. S-a...
Fanatik
Napoli – AC Milan 1-0, în etapa a 31-a din Serie A. S-a schimbat situația din clasament. Ce înseamnă asta pentru Interul lui Chivu
„Nu mai avem speranțe la titlu!”. Iuliu Mureșan a intrat în direct după...
Fanatik
„Nu mai avem speranțe la titlu!”. Iuliu Mureșan a intrat în direct după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0 și a anunțat noul obiectiv: „Sunt realist, nu pesimist”
Filipe Coelho, pus în dificultate după victoria cu CFR Cluj: „Nu promit! Nu...
Fanatik
Filipe Coelho, pus în dificultate după victoria cu CFR Cluj: „Nu promit! Nu sunt de acord cu tine”
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Hagi s-a răzgândit!'. Anunțul care dă peste cap toate scenariile: 'S-a întâmplat ceva'
iamsport.ro
'Hagi s-a răzgândit!'. Anunțul care dă peste cap toate scenariile: 'S-a întâmplat ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!