Martor la un episod senzațional cu Ilie Balaci la o petrecere a Universității Craiova: „O femeie a leșinat lângă el”

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Ilie Balaci a fost mai mult decât un fotbalist pentru suporterii Universității Craiova. Legenda „Craiovei Maxima” era idolatrizată în Bănie, iar simpla sa apariție în public putea provoca reacții greu de imaginat. Jurnalistul Narcis Drejan a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK EXCLUSIV, un episod spectaculos petrecut la o petrecere organizată după ce Universitatea Craiova a reușit să evite retrogradarea. O femeie a leșinat în momentul în care l-a întâlnit pe „Minunea Blondă”!

Ilie Balaci, idolul care oprea Craiova în loc: „Nu mai exista timp și ceas când trecea pe acolo”

Discuțiile despre cel mai mare fotbalist român din toate timpurile îi aduc aproape întotdeauna în prim-plan pe Gheorghe Hagi, Nicolae Dobrin și Ilie Balaci. Pentru Narcis Drejan, însă, valoarea unui jucător nu trebuie judecată exclusiv după realizările de pe teren. Jurnalistul consideră că un criteriu important este și impactul social pe care fotbalistul l-a avut asupra comunității pe care a reprezentat-o. Iar Ilie Balaci a fost, din acest punct de vedere, un adevărat fenomen la Craiova.

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„Când mă refer la cel mai mare fotbalist al țării, mă gândesc și la ce a produs la nivel social în acel loc. De asta discuția cu Hagi, că este întors la națională de către Adrian Păunescu, te duce cu gândul la ce a însemnat el pentru țară. Mă întreb așa: dacă nu era Hagi, România ar fi avut atâția oameni ieșiți în stradă care să-i ceară să vină la echipa națională? Mă gândesc la Balaci. Orașul se oprea când trecea pe acolo. Nu mai exista timp și ceas în Craiova când trecea Balaci pe acolo sau ajungea în oraș”, a povestit Narcis Drejan la FANATIK EXCLUSIV.

Petrecerea Universității Craiova la care Ilie Balaci a atras sute de oameni

Narcis Drejan și-a amintit de o noapte în care Universitatea Craiova sărbătorea evitarea retrogradării. Echipa era antrenată de Emil Săndoi, care își încheiase deja cariera de jucător, iar bucuria salvării de la retrogradare se transformase într-o petrecere la restaurantul Perinița. În mijlocul sărbătorii și-a făcut apariția Ilie Balaci. Deși nu mai era fotbalist activ, legenda Științei a devenit imediat centrul atenției.

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„Era un chef al Craiovei, noaptea, scăpase Craiova de retrogradare și eram la Perinița cu Ilie Balaci. Craiova a sărbătorit evitarea retrogradării incredibil, cu Săndoi antrenor, se lăsase de fotbal. Noaptea, Balaci apare acolo, la restaurant. El era, parcă, un magnet pentru oameni. În momentul acela, la Perinița, au apărut de nicăieri sute de oameni. Vă dau cuvântul de onoare, erau sute de oameni”, a dezvăluit Narcis Drejan.

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„Dumneavoastră sunteți Ilie Balaci?”. Momentul în care o femeie a leșinat lângă legenda Craiovei

Cel mai spectaculos episod al serii a avut-o în prim-plan pe o femeie care a reușit să ajungă lângă Ilie Balaci. Aceasta l-a atins și l-a întrebat dacă este într-adevăr celebrul fotbalist al Universității Craiova. În momentul în care Balaci i-a confirmat identitatea, femeia a leșinat.

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„O femeie a leșinat lângă el. A pus mâna pe el, l-a întrebat: «Dumneavoastră sunteți Ilie Balaci?». El a aprobat, iar femeia, instant, a leșinat lângă el. Au ținut-o oamenii, i-au dat niște apă. Și-a revenit și nu-i venea să creadă că Balaci e lângă ea”, a relatat Narcis Drejan, în exclusivitate la FANATIK EXCLUSIV.

Ilie Balaci, simbolul unei generații care a făcut istorie la Universitatea Craiova

Ilie Balaci a rămas una dintre cele mai iubite figuri din istoria Universității Craiova. Considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști români, fostul mijlocaș a fost un nume esențial al echipei supranumite „Craiova Maxima”. Alături de colegii săi, , inclusiv la calificarea în semifinalele Cupei UEFA din sezonul 1982-1983.

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Pentru generații întregi de suporteri, însă, impactul său a depășit rezultatele și trofeele. Balaci a devenit un simbol al orașului, iar povestea relatată de Narcis Drejan arată cât de puternică a rămas legătura dintre legendă și oamenii din Bănie. Episodul de la restaurantul Perinița este și o mărturie despre felul în care fotbalul poate transforma un sportiv într-un personaj aproape mitic pentru comunitatea sa.

Poveștile despre Ilie Balaci și celelalte legende ale fotbalului românesc readuc în atenție o întrebare care a stârnit mereu controverse: cine a fost cel mai mare fotbalist al României? Subiectul este abordat și de Marcel Pușcaș în volumul „CEI 33”, o incursiune în istoria fotbalului autohton, dedicată marilor jucători care au marcat generații întregi.