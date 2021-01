Martorii la incendiul de la „Matei Balș”, în stare de șoc. „A fost o bubuitură mare, ziceai că e bombă”

Un martor la incendiul de la Matei Balș a auzit o bubuitură, care a semănat cu o bombă, conform mărturiei la cald.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„A fost o bubuitură tare de tot, ziceai că e bombă. Am văzut numai fum la parter”, a povestit o femeie vecină cu spitalul „Matei Balș”.

Un alt bărbat internat într-un salon al spitalului a povestit cum asistenele au venit în salon și i-au rugat pe pacienți să nu se panicheze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pacienții de la „Matei Balș” povestesc prin ce au trecut

„Am auzit gălăgie, au strigat! Dacă eu de la 5 m-am sculat și nu am mai putut să dorm… A fost o bubuitură tare de tot, ziceai că e bombă. Am văzut numai fum la parter. Toată curtea noastră era plină de fum. M-am dus și m-am uitat! Au fost și pacienți răniți grav, au fost și morți. Pacienții țipau săracii“, a explicat femeia care locuiește lângă spital.

Streinu Cercel susține că spitalul avea toate avizele necesare, deși acest lucru nu este momentan confirmat oficial de anchetă.

ADVERTISEMENT

„În toată clădirea respectivă au fost internați pacienți cu COVID-19 în stare medie-severă, deci dependenți de oxigen. Toate camerele au suplimentare de oxigen printr-un sistem nou pus la punct și făcut după toate criteriile. Nu știm de la ce a pornit acest incendiu.

În ultima perioada nu au fost probleme cu căldura. Mai mult, noi suntem într-un plin proces de a ne pune propriile noastre centrale, dar probleme cu căldura nu au fost.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Instalațiile au fost verificate ultima dată în noiembrie iar instalația de oxigen care a fost refăcută în totalitate este din noiembrie – decembrie și chiar luna ianuarie. Practic revizuirile au fost făcute în mod constant”, a explicat și Streinu Cercel, fostul manager al spitalului.

Martorii la incendiul de la „Matei Balș” în stare de șoc

Florin, un alt martor la incendiu, internat în spital, a dezvăluit cele trăite: „Prima dată am auzit voci în curte. M-am uitat pe geam, am văzut câteva cadre medicale, 6-7 persoane, apoi au venit mașini de Poliție. La moment dat a avut loc explozia, acum sunt primele mașini care au venit după momentul exploziei. A fost o explozie fără multe flăcări, ca un flash, cu lumină scurtă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Incendiul se vedea în clădirea alăturată la 20 de metri. Nu a fost o reacție neobișnuită, marea majoritate erau adormiți. Am văzut că incendiul e localizat. Au venit asistentele și ne-au spus să stăm liniștiți.

La moment dat devenise destul de înțepător fumul, a trebuit să închid fereastra. N-a fost așa dăunător. Se vedea că sunt profesioniști în ceea ce fac. Nu erau strigăte alarmiste.

ADVERTISEMENT

Eu sunt internat de 18 zile, sunt printre cei mai vechi din secție. În tot acest timp nu ne-a lipsit apa caldă, căldura, electricitatea sau lucruri de genul acesta. Condițiile sunt foarte bune, ireproșabile, la fel atitudinea cadrelor medicale este de înaltă clasă”.