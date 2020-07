Mărturia de pe patul de spital a unei educatoare depistată pozitiv cu COVID-19: ”Virusul există și ne afectează pe toți”

Într-o perioadă în care unele voci pun la îndoială existența noului coronavirus, o educatoare din România își spune povestea și are un mesaj pentru ”conspiraționiști”.

Paula lucrează în Iași și spune că s-a infectat la unitatea educațională la care activează, cel mai probabil după depistarea cu COVID-19 a unei fetițe din grupa ei.

În acest moment, educatoarea este internată, cu o formă ușoară a bolii, la spitalul din oraș, acolo unde urmează tratamentul specific și speră să se vindece pentru a reveni acasă la fetița ei.

O educatoare din Iași, infectată cu COVID-19, internată recent la Spitalul de Boli Infecțioase din oraș, a povestit cum au decurs zilele de după contaminare. Aceasta spune că nu a avut toate simptomele pe care le au alte persoane bolnave, dar are plămânii afectați.

”Mă simt bine. Am trei zile de spitalizare. La mine simptomele nu au fost cele obișnuite, adică am avut doar două: oboseală maximă, credeam că e de la căldură, eu fiind deja în izolare la domiciliu, și apoi probleme de respirație.

Nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare, nu am avut tuse, nici dureri în gât, nici febră. M-a afectat direct la plămâni. E o afecțiune medie, nu e gravă, dar n-am simțit-o, adică s-a întâmplat atât de repede, fără simptomele acelea de care vorbește toată lumea.

Credeam că sunt asimptomatică și am scăpat. Deocamdată sunt pe tratament și răspund bine tratamentului. La început, am venit cu probleme respiratorii, dar nu am avut nevoie de oxigen, m-am descurcat singură. Acum sunt mult mai bine”, a povestit tânăra la Digi24.

În acest moment, familia Paulei este acasă, în izolare, și niciunul dintre soțul și fiica ei nu prezintă vreun simptom. Totuși, educatoarea spune că este îngrijorată pentru micuța sa fată.

”Mă tem și pentru fetița mea, că este acasă cu soțul meu în izolare și sunt asimptomatici și sper să rămână în continuare. Ei încă n-au făcut testul. Dacă n-ai simptome, nu-ți face nimeni test, doar dacă ai simptome și nu mi se pare OK”, a relatat tânăra.

Paula spune că a solicitat să li se facă și lor testul, dar de la DSP li s-a spus că testul se face doar dacă sunt simptome. Asta, în condițiile în care chiar DSP-ul a anunțat-o că testul la coronavirus i-a ieșit pozitiv, deci cunoaște foarte bine situația.

Paula, mesaj pentru cei care nu cred în existența COVID-19

Într-o perioadă în care România raportează zilnic peste 500-600 de cazuri de infecții, există persoane care nu cred în existența coronavirusului. Pentru ei, Paula are un mesaj direct.

”Virusul există! Că a fost eliberat intenționat, că mama natură l-a creat nu mai are nicio relevanță. Ideea este că se află pe tot Pământul, ne afectează pe cei mai sensibili și trebuie să fim mult mai atenți decât credem noi. Să avem mai multă grijă de noi și de cei din jur”, avertizează tânăra educatoare.