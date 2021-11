Mărturia eroului care a salvat 6 oameni din accidentul din Bulgaria soldat cu 45 de morți: „Țipau ca în filmele de groază“. Video

Doar șapte oameni au supravieţuit accidentului infernal petrecut în Bulgaria și în care și-au găsit sfârșitul 45 de persoane. Un pasager care a reușit să salveze șase vieți din autocarul care a ars complet a povestit clipele de groază pe care le-a trăit.

Lulzim Sulejmani are 26 de ani şi este din oraşul sârb Presevo. El este acum internat într-o clinică din Sofia, alături de logodnica sa. Cei doi se numără printre cei şapte pasageri care au reuşit să scape cu viață din .

A spart geamul cu ciocanul special pentru situații de urgență

Tânărul nu dormea când s-a produs impactul. El stătea cu logodnica sa pe penultimele locuri din autocar, iar după ce a izbucnit incendiul a reuşit să spargă geamul lateral din dreptul lui. Apoi a tras-o afară pe iubita lui, care tocmai se trezise și care nu putea merge fiindcă avea piciorul rupt.

„În timp ce autocarul mergea, s-a lovit de balustrada din partea dreaptă, roţile au explodat şi a izbucnit incendiul, era mult fum. Apoi autocarul s-a deplasat 20 de metri în stânga şi s-a oprit singur. Oamenii au început să vomite, să ţipe ca în filmele de groază“, a declarat Sulejmani pentru .

El a povestit că a reușit să scape pentru că a luat ciocanul special pentru spargerea geamurilor în caz de pericol și l-a folosit imediat. „Mi-am scos logodnica şi alte cinci persoane”, a povestit tânărul.

Medina Lutfi, logodnica lui Sulejmani, a spus cu lacrimi în ochi că oamenii ţipau, iar mulţi erau copii.

„Nu ştiu, dormeam şi deodată i-am auzit pe pasageri plângând şi strigând. Lulzim a spart geamul şi nu ştiu cum am ieşit. Când am văzut că e deschis în spatele capului meu, am sărit. Fumul negru era ca după o explozie de bombă. Dormeam cu toţii, era pe la două dimineaţa. Am auzit copiii plângând, erau mulţi copii”, a relatat femeia.

Doi gemeni de 4 ani, cele mai tinere victime

Lulzim Sulejmani a povestit că după impact autocarul a ars complet în doar zece minute. Tânărul este cetăţean sârb şi a fost vizitat la spital de ambasadorul sârb în Bulgaria, Zeljko Jovic.

În accident și-au pierdut viața 45 de oameni, inclusiv 12 copii, şi au fost răniţi alţi şapte. Cele mai tinere victime sunt doi fraţi, gemeni, în vârstă de numai de patru ani, care au murit împreună cu părinţii lor.

Tragedia s-a petrecut după ora locală 02:00 (00:00 GMT). Autocarul companiei „Besa Trans”, înmatriculat în Macedonia de Nord, se întorcea de la Istanbul și a luat foc pe autostrada Sofia-Blagoevgrad, în apropiere de satul Bosnek, din vestul Bulgariei.. Este cel mai grav accident petrecut pe şosea în istoria Bulgariei şi .

Bulgaria și Macedonia de Nord au declarat trei zile de doliu național.

Noi imagini cu autocarul care a ars ca o torță

Noi imagini video cu autocarul implicat în accident au fost date publicității. Înregistrarea a fost făcută de o cameră de supraveghere a hotelului din Istanbul unde au fost cazați turiștii, chiar în momentul plecării acestora. Vehiculul alb din imagini este cel care a luat foc.

Din primele informații obținute de anchetatori rezultă că flăcările au izbucnit în partea din față a mașinii, iar ușa din spate a fost blocată de parapetul izbit. Doar câțiva pasageri aflați pe locurile din spate au reușit să iasă.

Un procuror bulgar a declarat că de vină pentru producerea accidentului este șoferul, care nu cunoștea drumul și a fi lovit un zid de protecție.

Procurorul a mai spus că este posibil ca șoferul să fi încurcat drumul și și-a dat seama prea târziu, apoi a făcut un viraj brusc, iar autocarul a lovit parapetul într-una dintre cele mai periculoase segmente ale autostrăzii pe care rula.

Anchetatorii suspectează că o posibilă cauză a incendiului mistuitor ar putea fi prezența la bord a unor substanțe inflamabile.