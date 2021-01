Mărturia femeii care a scăpat din infernul de la Matei Balș: ”Ne-am născut a doua oară”

Tragedia de la Matei Balș a luat deja 5 vieți. FANATIK îți spune povestea femeii care a fost la un pas să fie prinsă în infernul petrecut vineri, 29 ianuarie, în spitalul din Capitală.

Mădălina Elena Dârdeci, unul dintre judecătorii cu ștate vechi de la Tribunalul Bucureşti, a povestit, vineri, pe contul personal de Facebook, cu recunoștință, faptul că a avut noroc să se externeze acum 3 zile. „Putem spune că ne-am născut a doua oară”, a mărturisit femeia.

De asemenea, Mădălina a relatat și situația privind căldura din spital și dispozitivele instalate în camera în care s-a aflat. Sunt importante aceste precizări ținând cont de scandalul iscat după incendiul de la spitalul Matei Balș care s-a soldat cu moartea a cinci persoane. Sunt acuzații grave care au apărut după stingerea focului. Se pare că în pavilionul 5, acolo unde a izbucnit incendiul, oamenii se pare că foloseau dispozitive de încălzire. Cu toate acestea, conducerea unității medicale și Primăria Generală a Capitalei au susținut contrariul.

Ce spune Mădălina Elena Dârdeci, femeia care a scăpat de la Matei Balș

”Mulțumesc pentru mesaje, gânduri…multumesc pentru că sunteți! Noi am fost internati la Pavilionul 4 si am fost externati acum 3 zile…Putem spune că ne-am născut a doua oară!,” a scris femeia care lucrează ca judecător la Tribunalul București.

Mădălina Elena Dârdeci a povestit și situația privind căldura din încăpere. Acesta este un subiect ”încins” în primele ore după tragedia de la Matei Balș.

Mădălina Dârdeci: ”Nu am simțit nevoia unor dispozitive suplimentare de încălzit”

Judecătoarea povesteşte că ea nu a avut nevoie de încălzire suplimentară, dar că, în schimb, soţul ei s-a plâns că dispozitivul din salon nu menținea o temperatură constantă.

”Tatăl copilului (n.r. soţul Mădălinei Dârdeci) a fost internat 12 zile. Eu am fost internată 8 zile. M. Balș. Pavilion 4, Sectia 11. În salon era cald și apă caldă a fost non stop. Mie nu-mi place căldură in cameră. Tatăl copilului este exact opusul meu…

Era un dispozitiv de încălzit care a făcut față cu brio. Nu am simțit nevoia unor dispozitive suplimentare de încălzit. Eu asa am perceput. Tatăl copilului spune că dispozitivul nu menținea o temperatura constantă…

Dar da, instalațiile de O2 merg continuu. El a pornit cu 16 l O2. Eu, doar cu 4 l de O2. Amândoi am ajuns la 1 l O2. Repet Nu am ce să reproșez medicilor, asistentelor, infirmierelor. Doar pot să le mulțumesc pentru că ne-au ajutat să ne naștem a doua oară!”, a povestit Mădălina Dârdeci.

Acuzații privind frigul din spital

Fata unei paciente care era internată la Institutul Matei Balș a declarat că în unitatea medicală era frig. Aceasta a povestit că a fost nevoită să-i ducă mamei ei o aerotermă în salon.

“Săptămâna trecută, miercuri, am adus aeroterma. Mai erau și altele în alte saloane. În salon era frig. Este frig în multe locuințe din București, nu am ce explicații să cer, asta este situația cu RADET. Au avut probleme, dacă ei nu știau, pot confirma eu asta”, a declarat femeia la Digi 24

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a precizat ulterior că nu au existat probleme cu căldura, nici la unitatea sanitară, nici la blocurile din jur.

Cine este femeia care a scăpat din infernul de la Matei Balș? „Lăsaţi-mă să fiu judecător, nu numărător de dosare”

Mădălina Elena Dârdeci este judecător la Tribunalul București. A ieșit în evidență acum un an după ce mai mulţi lideri politici au anunţat că nu există bani la buget atât pentru păstrarea pensiilor de serviciu, cât şi pentru dublarea alocaţiilor copiilor. Magistratul şi-a făcut, ironic, o autocritică, susţinând că este de vină pentru toate problemele sociale, potrivit Monitoruljustiției.ro.

„Înţeleg că nu pot fi majorate alocaţiile copiilor, din cauza noastră, a magistraţilor care primim pensii ”speciale”. Pentru că şi eu sunt judecător, înţeleg ”să-mi fac autocritica” si să vă spun că:

– dacă vă certaţi cu soţul/soţia/iubitul/iubita/amantul/amanta, eu sunt de vină;

– dacă luaţi note mici la şcoală sau la examene, eu sunt de vină;

– dacă sunteţi puşi în funcţii politice sau aleşi pe liste colective, deci la grămadă, şi habar nu aveţi de ce aţi ajuns acolo, eu sunt de vină;

Altfel spus, pentru toate relele pământului, eu sunt de vină!”, a scris judecătorul Mădălina Elena Dârdeci pe Facebook.

FANATIK a discutat atunci Mădălina și a obținut o declarație amplă privind acel subiect.

Într-o altă postare a precizat că, în ultimii doi ani, a intrat în 105 şedinţa de judecată, a condus 70, a rulat peste 1.600 de dosare şi a soluţionat 1.060 de dosare. Totodată, i-au revenit la redactat aproape 700 de dosare.

„Să crezi că actul de justiţie se face “la hectar” pentru a-i satisface pe unii, în productivitate, arată cât de rupţi sunt decidentii de ceea se întâmplă….Lăsaţi-mă să fiu judecător, nu…numărător de dosare”, a precizat judecătorul.

CV Mădălina Afrăsinie (Dârdeci):

2003 – a absolvit INM

2003 – 2004 judecător stagiar la Medgidia și Costești

2004 – 2009 judecător la Judecătoria Sector 2 București

2009 – prezent judecător Secția Civilă (a VI-a) București

2013- 2019- președintele Secției, în prezent președinte interimar pentru 6 luni