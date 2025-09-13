Mărturia fotbalistului român care l-a „sufocat” pe Zidane: „Dimensiunea piciorului său era pur și simplu uriașă”

Tiberiu Ghioane a jucat zece ani la Dinamo Kiev, fiind om de bază la celebra echipă ucraineană. Și-a terminat cariera în 2011, la 30 de ani, și s-a retras acasă, la Brașov. Într-un interviu acordat presei ucrainiene, el a povestit un episod remarcabil din cariera sa.

ADVERTISEMENT

Ghioane a fost impresionat de calitățile lui Zidane

Întrebat care a fost cel mai dificil adversar al său, Ghioane l-a nominalizat pe Zidane. A avut misiunea de a-l marca la amicalul Franța -România 2-1, disputat în 2002, la Paris. O dispută care părea inegală, ținând cont că Ghioane avea 21 de ani, iar Zidane 30

Tibi a povestit pentru cum a fost întâlnirea cu marele fotbalist francez.

“A fost în meciul României împotriva Franței, la Paris, în 2002. La acea vreme, francezii erau campioni mondiali și europeni. Antrenorul Anghel Iordanescu m-a instruit să-l închid pe Zidane. Am jucat grozav împotriva lui. Zidane nu a marcat și nu a dat nicio pasă de gol.

ADVERTISEMENT

Zizou a fost înlocuit în minutul 70

Ca urmare, a fost înlocuit cu douăzeci de minute înainte de finalul. Probabil, a fost singurul său meci din cariera sa pentru echipa națională, pe care nu l-a terminat până la capăt. De îndată ce Zidane a părăsit terenul, mi-am spus: Slavă Domnului, acum poți respira calm!

Zidane avea o tehnică nebună și un simț subtil al jocului. Calcula toate mișcările adversarului cu 3-4 pași înainte. În plus, avea un fizic de excepție. Era înalt, puternic iar dimensiunea piciorului său este pur și simplu uriașă”

ADVERTISEMENT

Ghioane a jucat de 22 de ori pentru România

Partida despre a povestit Ghioane s-a disputat pe 13 februarie 2002, pe stadionul St. Denis, din Paris, sub privirile a peste 75.000 de spectatori. Patrick Vieira a deschis scorul în primul minut. Francezii și-au dublat avantajul, în minutul 27, prin Emmanuel Petit. Golul nostru a fost marcat de Ionel Ganea în minutul 88. Adrian Mutu a ratat un penalty în în minutul 32 după ce Desailly făcuse un fault asupra lui Viorel Moldovan.

ADVERTISEMENT

Franţa: Ulrich Rame – Lilian Thuram, Marcel Desailly, Philippe Christanval, Vincent Candela – Patrick Vieira (Alain Boghossian, 46), Emmanuel Petit (Claude Makelele, 46), Zinedine Zidane (Eric Carriere, 71), Robert Pires – Thierry Henry (David Trezeguet, 71), Christophe Dugarry (Sylvain Wiltord, 59).

România: Bogdan Lobonţ – Cosmin Contra (Flavius Stoican, 86), Mirel Rădoi, Cristian Chivu, Răzvan Raţ (Florin Şoavă, 46) – Tiberiu Ghioane, Gică Popescu, Dorinel Munteanu, Adrian Mutu (Laurenţiu Roşu, 76) – Viorel Moldovan (Daniel Pancu, 71), Adrian Ilie (Ionel Ganea, 46).

ADVERTISEMENT

Ghioane a jucat de 22 de ori pentru naționala României, marcând două goluri. A avut în cariera sa un hop care i-a pus chiar viața în pericol. A suferit un accident vascular cerebral, la 24 de ani.

Problemele cu somnul sunt tratate cu pastile

“Acest lucru s-a întâmplat din cauza supraîncărcării și a lipsei cronice de odihnă. Încă din copilărie, am avut probleme cu somnul. Au fost momente în care nu am dormit trei nopți la rând înainte de meci, având cu un program de joc foarte încărcat. Din fericire mi-am revenit și peste un an și jumătate am revenit în echipă”, a rememorat el în interviu.

Acum pot spune că mă odihnesc, dar cu tratament de ani de zile! Fără pastile nu am nicio șansă, nu adorm. Dacă nu aș lua pastile o lună, probabil ar apărea iar probleme… Trebuie să am grijă tot timpul, să nu depășesc anumite limite… Sunt mult mai calm acum, mai atent la orice detaliu”, a mărturisit el.

Ghioane a câștigat nouă trofee la Dinamo Kiev. E cCampion al Ucrainei – 2003, 2004, 2007, 2009, câștigător al Cupei Ucrainei – 2003, 2005, 2007 și câștigător al Supercupei Ucrainei 2010.