Mărturia lui Lamine Yamal: “Mi-ar fi plăcut să studiez, dar nu sunt făcut pentru asta. Ea este Regina mea”

Lamine Yamal s-a destăinuit în podcastul “Resonancia de Corazón”, realizat de José Ramón de la Morena. Fotbalistul Barcelonei, care a împlinit 18 ani în această vară a făcut mărturisiri atât despre viața personală, cât și despre cea profesională.
Între altele, el a dezvăluit că nu a fost un elev bun. Ba din contră, s-a descurcat destul de greu cu școala. “M-am deconectat de la cursuri, nu mă simțeam confortabil. M-am înțeles bine cu oamenii de la La Masia, dar la școală nu eram în locul meu. Mi-ar fi plăcut să studiez, însă nu cred că sunt făcut pentru asta.
Mama mi-a spus că nu voi juca fotbal, dacă nu studiez. A fost un moment când eram în Masia și am sunat-o. I-am spus: Mamă, o să merg la școală, dar nu voi face nimic. Mă voi pregăti să mă antrenez după-amiaza. Dacă mă concentrez, voi fi fotbalist”, a povestit fotbalistul.
El a continuat: “Nu am convins-o, m-a certat în fiecare zi. Chiar și când mi-am făcut debutul, m-a certat și pentru că trebuia să studiez și nu studiam. Recomand oamenilor să nu facă ceea ce am făcut eu, pentru că s-ar fi putut întâmpla să nu ajung fotbalist”.
Yamal a punctat că mama lui este ființa cea mai importantă din viața sa: “Mama mea este regina mea, ea este ceea ce iubesc cel mai mult. Este tot ce își poate dori un copil. I-am cumpărat casa pe care și-a dorit-o ea. Noi am venit dintr-un apartament unde bucătăria și dormitorul erau în același loc. O văd pe mama fericită, că fratele meu poate avea copilăria pe care mi-aș fi dorit-o eu, că tatăl meu este calm acasă, ca și bunica mea”
Lamine a dezvăluit și cum au ajuns părinții lui în Spania. “Bunica mea, din partea tatălui, a venit singură din Maroc, strecurându-se într-un autobuz. Ea a fost prima care a ajuns. A început să lucreze pentru ca tatăl meu să poată veni și el. Mama a venit cu celaltă bunică din Guineea.
Părinții mei s-au cunoscut în Barcelona și noi am locuit într-o reședință cu părinți mai tineri. Am crescut acolo, era ca o cantină unde ne dădeau mâncare tuturor. Apoi am locuit într-o cameră până când părinții mei s-au despărțit”, a mărturisit campionul european din 2024.
Fotbalistul a trait cu spaimă înjunghierea tatălui său: “Eram în mașină, veneam de la cumpărături. Eram cu vărul meu. Am început să primesc telefoane și pe atunci eram copil. Primul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să cobor din mașină și să încerc să merg la gară pentru a merge la Mataró, unde s-a întâmplat.
Vărul meu nu m-a lăsat. M-au închis acasă, am încercat să plec și nu m-au lăsat. Au fost momente grele. A doua zi am avut antrenament și m-am dus. Am văzut că nu pot face nimic. L-am sunat și mi-a spus să fiu calm și să nu-mi fac griji. M-am dus să-l văd la spital și apoi totul s-a calmat.”