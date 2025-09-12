Mărturia lui Lamine Yamal: “Mi-ar fi plăcut să studiez, dar nu sunt făcut pentru asta. Ea este Regina mea”

Lamine Yamal s-a destăinuit în podcastul “Resonancia de Corazón”, realizat de José Ramón de la Morena.

Lamine Yamal s-a descurcat destul de greu la școală

Între altele, el a dezvăluit că nu a fost un elev bun. Ba din contră, s-a descurcat destul de greu cu școala. “M-am deconectat de la cursuri, nu mă simțeam confortabil. M-am înțeles bine cu oamenii de la La Masia, dar la școală nu eram în locul meu. Mi-ar fi plăcut să studiez, însă nu cred că sunt făcut pentru asta.

Mama mi-a spus că nu voi juca fotbal, dacă nu studiez. A fost un moment când eram în Masia și am sunat-o. I-am spus: Mamă, o să merg la școală, dar nu voi face nimic. Mă voi pregăti să mă antrenez după-amiaza. Dacă mă concentrez, voi fi fotbalist”, a povestit fotbalistul.

El a continuat: “Nu am convins-o, m-a certat în fiecare zi. Chiar și când mi-am făcut debutul, m-a certat și pentru că trebuia să studiez și nu studiam. Recomand oamenilor să nu facă ceea ce am făcut eu, pentru că s-ar fi putut întâmpla să nu ajung fotbalist”.

Mama este cea mai importantă ființă pentru el

Yamal a punctat că mama lui este ființa cea mai importantă din viața sa: “Mama mea este regina mea, ea este ceea ce iubesc cel mai mult. Este tot ce își poate dori un copil. I-am cumpărat casa pe care și-a dorit-o ea. Noi am venit dintr-un apartament unde bucătăria și dormitorul erau în același loc. O văd pe mama fericită, că fratele meu poate avea copilăria pe care mi-aș fi dorit-o eu, că tatăl meu este calm acasă, ca și bunica mea”

A locuit cu părinții într-o cameră

Lamine a dezvăluit și cum au ajuns părinții lui în Spania. “Bunica mea, din partea tatălui, a venit singură din Maroc, strecurându-se într-un autobuz. Ea a fost prima care a ajuns. A început să lucreze pentru ca tatăl meu să poată veni și el. Mama a venit cu celaltă bunică din Guineea.

Părinții mei s-au cunoscut în Barcelona și noi am locuit într-o reședință cu părinți mai tineri. Am crescut acolo, era ca o cantină unde ne dădeau mâncare tuturor. Apoi am locuit într-o cameră până când părinții mei s-au despărțit”, a mărturisit campionul european din 2024.

Înjunghierea tatălui, un moment cumplit pentru fotbalist

“Eram în mașină, veneam de la cumpărături. Eram cu vărul meu. Am început să primesc telefoane și pe atunci eram copil. Primul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să cobor din mașină și să încerc să merg la gară pentru a merge la Mataró, unde s-a întâmplat.

Vărul meu nu m-a lăsat. M-au închis acasă, am încercat să plec și nu m-au lăsat. Au fost momente grele. A doua zi am avut antrenament și m-am dus. Am văzut că nu pot face nimic. L-am sunat și mi-a spus să fiu calm și să nu-mi fac griji. M-am dus să-l văd la spital și apoi totul s-a calmat.”