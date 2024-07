Mărturia pacientei care a ajuns la cabinet după uciderea dentistei. “Am crezut că s-a întâmplat ceva cu maică-sa şi a plecat în grabă”

A apărut mărturia unei paciente care avea programare la . A ajuns la cabinet la ora 16.50 și a plecat de acolo la 17.15.

„Am încercat ușa, era închisă”

Pacienta dentistei avea o programare la ora 17.00, însă a ajuns cu zece minute mai devreme. A încercat de mai multe ori să ia legătura cu doctorița, însă nu a reușit, potrivit .

Din mărturia pacientei reiese faptul că aceasta a petrecut în jur de 25 de minute în preajma cabinetului deoarece a găsit ușa încuiată și nici la telefon nu răspundea.

„Eu, în ziua aia, am avut programare la 5 după-masă. Întotdeauna, cam așa, ajungeam cu 10 minute înainte. Am încercat ușa, era închisă. Am crezut că nu apăs bine, am mai încercat-o odată”, a declarat pacienta, conform sursei citate.

Atunci a fost momentul în care aceasta a pus mâna pe telefon și a încercat să o apeleze pe dentistă. Telefonul medicului nu suna, drept urmare, avea telefonul închis. Pacienta a încercat să o contacteze pe WhatsApp, însă a observat că nu primește mesajele.

„Am pus mâna pe telefon, am sunat-o, ea avea telefonul închis. Am mai încercat să o mai sun o dată, am crezut că n-am eu semnal sau ceva, tot așa, am spunea că are telefonul închis. Am mai așteptat, am zis că s-a dus pe undeva să mănânce, că a avut pauză femeia, că vine de acasă, că știam că stă prin zonă…

Am stat în intersecție, nimic. M-am dus spre o scară fix de lângă cabinet ca să stau la umbră și am stat acolo până la vreo 17:10, ceva de genul… M-am uitat cât e ceasul, am zis ok, poate a venit, m-am mai dus o dată, am mai încercat ușa de 2-3 ori, nimic. Am mai sunat-o o dată, tot așa telefonul închis. I-am dat mesaj să văd dacă pleacă mesajul, să văd dacă e ceva cu semnalul meu. Nu pleca mesajul pe WhatsApp”, a relatat aceasta.

Pacienta a încercat să privească pe geamul cabinetului, însă nu a reușit să vadă nimic deoarece draperiile erau trase. Aceasta știa de faptul că mama dentistei avea ceva probleme de sănătate și a presupus că s-a întâmplat ceva cu femeia.

„M-am uitat pe geam să văd dacă văd ceva. M-am uitat și în camera aia de așteptare unde așteptam noi. M-am uitat și în cameră, în cabinet propriu-zis, nu era nimic, nu se vedea absolut nimic, erau draperiile trase.

Și eu am crezut că s-a întâmplat ceva cu maică-sa, că știam că o are bolnavă, bătrână sau ceva de genul. Și că a plecat în grabă femeia. Și asta a fost. Deci am ajuns la 16:50 și am plecat pe la 17:15, eu atât am așteptat acolo”, a spus pacienta dentistei ucise la Brăila, conform sursei.

Joi dimineață, anchetatorii au mers la din acest caz și la rudele acestuia. În urma percheziției, polițiștii au ridicat de la locuința bărbatului un cuțit cu lamă rabatabilă de 17 centimetri ce urmează să fie analizat. Arma se afla într-o bibliotecă, printre alte obiecte. Între timp, suspectul crimei din Brăila și-a schimbat avocatul, deși nu au trecut decât trei yile de când a fost reținut.