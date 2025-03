Mărturia româncei care a scos-o din minți pe mama lui Elon Musk: ”S-a atacat rău. Dacă aș face-o din nou? Oooh, da!” Exclusiv

O româncă a reușit s-o scoată din minți pe mama lui Elon Musk, după ce i-a scris acesteia că fiul ei este ”cel mai mare rahat de pe planetă”. Mama miliardarului a repostat mesajul româncei pentru a demonstra că primește zilnic astfel de texte jignitoare. FANATIK a găsit-o și a stat de vorbă cu românca pe care mama lui Elon Musk a vrut s-o facă celebră în toată lumea.

Ce i-a spus o româncă mamei lui Elon Musk

Controversatul Elon Musk a reușit să enerveze pe toată lumea, iar printre victimele colaterale se numără și propria lui mamă. , cu apariții pe coperțile unor reviste prestigioase precum: Time, Vogue sau Sports Illustrated Swimsuit Issue.

În urmă cu câteva zile, Maye Musk a repostat mesajul unei românce, care îi jignea fiul. ”Chiar și pe Instagram primesc astfel de mesaje obraznice în fiecare zi”, a scris mama lui Elon Musk.

”Cum este să știi că fiul tău este cel mai mare rahat de pe planetă?”, i-a scris românca. Femeia nu s-a limitat să retransmită mesajul jignitor româncei doar pentru a da un exemplu, ci a publicat fotografia și profilul româncei, într-un act de răzbunare și de instigare la ”public shame” (umilire publică, n.r.).

Cum a ajuns Daiana să-i scrie în privat mamei celui mai bogat om al lumii

FANATIK a discutat cu Daiana C. (identitatea româncei rămâne ascunsă la solicitarea acesteia), care ne-a explicat cum a ajuns să-i scrie mamei lui Elon Musk. Cum era de așteptat, Daiana are opinii politice diferite față de cele exprimate de miliardarul american și consideră că, , acesta sabotează în mod sistematic democrația americană și nu numai.

Ea a ajuns să se manifeste într-un mod nu tocmai ortodox după ce profilul mamei lui Elon Musk i-a apărut în feedul de Intsagram.

”Mi-a apărut ființa (mama lui Elon Musk, n.r.) în feedul de la Instagram și i-am scris întrebarea pe una din stories. Se pare ca s-a atacat rău de tot, deși sunt mai mult ca sigură ca a primit comentarii mult mai nasoale”, a explicat Daiana C. pentru FANATIK.

Daiana, după ce a enervat-o pe Maye Musk: ”Nu regret nimic”

Românca spune că nu știe de ce mama lui Elon Musk a ales tocmai mesajul ei pentru a-l face public, însă are o certitudine: că ar face la fel și a doua oară. Daiana e de părere că Elon Musk reprezintă unul dintre cele mai nocive elemente din politica mondială și nu e o întâmplare că acesta manifestă înclinații de extremă dreaptra.

”Nu știu de ce tocmai pe mine. O fi fost geloasă ce să zic. A vrut să îmi arate că poate, who the f…k knows (cine naiba știe, trad.)? Și nu, nu regret nimic. Oooh, da (aș face-o din nou, n.r.). He is a f…g n..i piece of s…t” (este un nenorocit de n…ist, trad), a mai spus Diana C. pentru FANATIK.

Elon Musk este acuzat de criticii săi că promovează ideile dreptei radicale dar și dezinformări și fake-news prin intermediul rețelei social X pe care o deține.

De la cine a primit înjurături românca, după ce mama lui Musk a făcut-o celebră

În luna ianuarie, la ceremonia de învestire a președintelui Donald Trump, care a avut loc la Washington, miliardarul a șocat întreaga lume imitând salutul nazist. Gestul a stârnit reacții virulente, însă Musk a negat că acesta a avut vreo semnificație ocultă.

Daiana C e spune că a experimentat un val de ură din partea susținătorilor lui Elon Musk, după ce mama miliardarului a făcut-o celebră. Ea spune că a primit înjurături atât în limba engleză, cât și în română, de la simpatizanții mișcării suveraniste.

”Am primit (înjurături, n.r.) de la americani și de la români, susținători ai lui Călin Georgescu. Erau ușor de recunoscut, dacă te duceai pe paginile lor de Facebook”, a încheiat Daiana.