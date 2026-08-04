Mărturia sfâșietoare a văduvei lui Constantin Covaciu: „Cel mai mult i-a plăcut să călătorească cu autocarul. A spus că el de fotbal o să moară”

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În spatele durerii provocate de moartea lui Constantin Covaciu rămâne o poveste de iubire ca în filme, cea pe care maseurul de la Dinamo a trăit-o alături de soția sa. Aura, văduva lui ”Gogu” a rememorat, în exclusivitate pentru FANATIK, cele mai frumoase și dificile momente din relația ei: cum s-au cunoscut și cum au ajuns să formeze o familie cei doi?

Povestea neștiută de iubire a lui Constantin Covaciu cu Aura. Maseurul de la Dinamo, descris de soție așa cum nu-l știa nimeni

Cei care l-au cunoscut pe Constantin Covaciu vorbesc despre omul dedicat fotbalului, despre maseurul care și-a petrecut ultimii ani de viață în slujba echipei Dinamo și despre fostul jucător care nu și-a pierdut niciodată pasiunea pentru fotbal. Pentru Aura, însă, înainte de toate, el a fost băiatul frumos de peste drum care avea să îi schimbe destinul în urmă cu zeci de ani.

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Povestea lor de iubire a început în cartierul Gorjului, într-o perioadă în care viața era guvernată de reguli stricte, în regimul comunist. O simplă mutare de locuință avea să le marcheze destinul celor doi. „Pe timpul lui Ceaușescu ne dădeau locuințe unde voiau ei și întâmplarea face că mi-au dat locuință la Gorjului, iar vizavi de blocul meu stătea el. Făceam curățenie la apartament și veneam cu sarsanele cu detergenți, cu tot felul și el ne-a tăiat calea, eram cu verișoarele mele. Ziceam: uite ce băiat frumos. Nimic nu a fost întâmplător”, își începe istorisirea Aura, pentru FANATIK.

Dintr-o întâlnire aparent banală s-a născut o prietenie care avea să dureze ani întregi. Se vedeau aproape zilnic, petreceau timp în fața blocului și, fără să își dea seama, copilăria se transforma încet într-o iubire adolescentină. „Ne-am împrietenit, ne jucam în fața blocului. Pe la 14 ani, deja mă plăcea. Nu aveam voie să ne întâlnim pe stradă”, își amintește despre începuturile poveștii sale de iubire.

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O relație complicată

Numai că vremurile nu erau deloc simple pentru doi adolescenți care încercau să se apropie. Aura spune că familia o supraveghea atent și îi interzicea aproape orice întâlnire. „Mama îmi zicea că dacă mă vede un machedon o să spună că sunt vagaboandă. Nu prea mă lăsa să ies afară, că mă vedea nu știu ce machedon. Eu stăteam toată ziua pe balcon și coseam fețe de masă”, ne-a povestit Aura Covaciu.

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După terminarea liceului, drumurile lor s-au despărțit pentru o perioadă. Aura încerca să dea la facultate, iar Constantin, convins că iubirea lor nu avea un viitor, și-a refăcut viața alături de altcineva. „Când am terminat clasa a 12-a, m-am înscris la facultate, dar n-am reușit. Soțul meu dacă a văzut că n-aveam de gând să mă căsătoresc sau ceva și-a găsit pe alta. Eram geloasă”, mărturisește văduva.

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Despărțirea nu avea să dureze. Cei doi au realizat că nu puteau trăi unul fără celălalt, iar după ce s-au revăzut au luat o decizie radicală: să se căsătorească fără să mai aștepte aprobarea nimănui. „Ne-am făcut niște planuri, după ce am reluat legătura, să ne depunem actele de căsătorie, iar după o săptămână am plecat de acasă de la mama, căreia i-am lăsat un bilet”, spune Aura.

Văduva lui Covaciu: „Plângea și zicea: dacă tu pleci înapoi, eu mă arunc de la 8!”

Momentul a provocat un adevărat scandal în familie. Rudele au mers să o convingă să renunțe la ideea căsătoriei cu ”Gogu”, însă Constantin nu voia s-o lase să plece, amenințând cu gestul extrem. Scena a rămas întipărită pentru totdeauna în memoria Aurei: „Când a citit biletul, 50 de rude erau la el la ușă să mă ia înapoi. Și noi am pus patul în ușă să nu poată deschide nimeni ușa și el plângea cu lacrimi și zicea: dacă tu pleci înapoi, eu mă arunc de la 8! Ei au auzit că noi am depus actele de căsătorie și s-au dus sâmbătă la primărie, dar noi le-am depus de vineri, ne-am dus la urgențe ca nu cumva să mă ia înapoi”.

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Covaciu îi spunea nevestei că de dragul fotbalului va muri

Totul a fost frumos când a venit copilul, dar căsnicia celor doi nu a fost numai lapte și miere. Faptul că era destul de mult timp plecat, împreună cu fotbaliștii, a devenit un lucru banal pentru soție. Văduva s-a obișnuit destul de repede cu stilul său de viață. Un moment extrem de complicat a fost bătut făcând autostopul după ce luase o căruță de bani de la o echipă de fotbal din Târgoviște.

„Mi-era greu la început, că eram tânără, dar și eu am avut serviciu, eram mereu obosită, dar îi simțeam lipsa. Mă obișnuisem deja. Cel mai mult i-a plăcut să călătorească cu autocarele. Înainte era și la prima echipă de la Dinamo. Îi plăcea să stea în față cu șoferul. A spus că el când va muri să îi punem ghetele la cap, că el de fotbal o să moară și de fotbal a murit. A fost foarte talentat, a fost coleg cu Lucescu, cu Iorgulescu, cu nume sonore. El juca la Târgoviște, l-a avut antrenor pe Dobrin și foarte mult îl iubea, dar a avut un meci cu Albania și a avut ruptură de menisc și de atunci nu a mai jucat.

A fost un moment greu când a semnat la Târgoviște. A vrut să facă autostopul, iar apoi a oprit o mașină și au ieșit unii să îl bată cu bâte, nu doar pe el, ci și pe unii din colegii săi. Voiau să le ia pungile cu bani căci au semnat contractele, aveau fiecare bani cât să își ia o casă. Dacă știau, le luau și banii. A fost greu, ne-am dus să îl trateze la spital”, a adăugat femeia, pentru FANATIK.