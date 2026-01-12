Sport

Mărturia șocantă a lui Mario Iorgulescu, făcută în premieră: „Le-am dat mesaj de adio părinților”

Mario Iorgulescu a oferit primele declarații după accidentul mortal produs în 2019. Fiul lui Gino Iorgulescu a mărturisit că a fost aproape de a își pune stop zilelor.
Iulian Stoica
12.01.2026 | 18:00
Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul mortal din 2019. Sursă foto: Colaj Fanatik
Deși se vorbește foarte mult despre acțiunile sale, Mario Iorgulescu nu este genul de persoană care să dorească să discute despre problemele pe care le are sau le-a avut. Totuși, la mai bine de 6 ani după accidentul mortal ce s-a produs din cauza sa, fiul lui Gino Iorgulescu a oferit primele declarații.

Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul mortal din 2019

Necazurile lui Mario Iorgulescu au debutat în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, când, aflat sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, a condus un autoturism de lux cu 162 km/h. La un moment dat, a intrat pe sensul opus și a lovit frontal mașina condusă de Daniel Vicol, impact în urma căruia acesta și-a pierdut viața pe loc.

După evenimentul nefericit din septembrie 2019, Mario Iorgulescu a fost internat la mai multe clinici de specialitate, asta pentru a își trata problemele. Fiul șefului LPF a mărturisit că a încercat să se sinucidă. Mai mult decât atât, acesta le-a oferit un mesaj de adio și părinților săi. În cele din urmă Mario a fost salvat după intervenția medicilor.

„Am încercat să mă sinucid. Am și un video în care am încercat să mă sinucid, le-am dat un mesaj de adio pe părinților. Și am luat un pumn de psihoactive, ca să mă sinucid. Nu mi-a ieșit.

Am ajuns la doctor, la spital. A venit salvarea să mă ia. Mi-au băgat un tub pe gât, carbon și nu știu ce. Eram distrus. Am căzut, am dat cu capul de WC-ul. Am căzut prin casă înainte să vină salvarea. A fost nasol. Puteam să mor și dacă dădeam cu capul de WC”, a declarat Mario Iorgulescu, conform Cancan.ro.

Ce condamnare a primit Mario Iorgulescu

Inițial, Tribunalul București l‑a condamnat pe Iorgulescu la 15 ani și 8 luni de închisoare, acest lucru petrecându-se în februarie 2023. Ulterior, Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa la 13 ani și 8 luni, în octombrie 2023.

Procesul cunoștea o schimbare totală în iunie 2024, când Înalta Curte de Casaţie și Justiţie (ICCJ) a anulat această condamnare și a trimis cazul spre rejudecare în apel. La rejudecare, Curtea de Apel a stabilit pedeapsa de 8 ani și 8 luni de închisoare, care este acum decizia definitivă în dosarul accidentului din 2019.

În ciuda condamnării, Mario Iorgulescu se află în continuare în Italia, acolo unde se tratează. Rămâne de văzut când fiul șefului LPF va fi dus după gratii, asta în contextul în care familia lui Dani Vicol este nerăbdătoare ca Mario să fie închis.

