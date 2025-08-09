Mărturia șocantă a unui fotbalist care a vândut meciuri! A învățat să se poziționeze prost pe teren și să își certe colegii atunci când greșea el

Ani de zile, Moses Swaibu a fost una dintre marile promisiuni ale fotbalului englez. Căpitan al lui Lincoln City, la doar 18 ani, fost jucător al lui Crystal Palace și considerat un viitor titular în Premier League.

A fost recrutat pentru că avea probleme cu banii

Viața lui a luat însă o întorsătură întunecată și periculoasă. A ajuns să facă parte din cel mai mare sindicat internațional de aranjare a meciurilor din lume, acumulând milioane de lire sterline datorită fraudei sportive.

Acum, la 36 de ani, a decis să spună tot adevărul. Într-un interviu exclusiv și șocant pentru „Daily Mail”, Swaibu a dezvăluit cum a fost recrutat, cum

Totul a început în august 2012. Swaibu avea 23 de ani la acea vreme, juca pentru modesta Bromley FC și își primea salariul în pungă, dacă era plătit. Cu partenera ei însărcinată și cu doar 850 de lire sterline pe săptămână, presiunea financiară a fost imensă.

20.000 de lire sterline pentru un meci trântit

Atunci un fost jucător l-a invitat la o întâlnire cu Tan Seet Eng, cunoscut și sub numele de Dan Tan, capul aranjării meciurilor la nivel mondial. Fumător înrăit, avea abia 1,65 metri înălțime, dar, potrivit lui Swaibu, „prezența sa a umplut camera”. La un hotel de cinci stele, el a primit o ofertă directă: să piardă, în mod deliberat, un meci a doua zi în schimbul a 20.000 de lire sterline.

Swaibu a fost de acord. Și cu acest prim pas, a intrat într-o lume interlopă a manipulării sportive, unde fiecare greșeală de pe teren a fost calculată milimetric.

I se spunea John Gotti, ca celebrului mafiot

În calitate de fundaș central și căpitan de echipă, Swaibu a avut influența de a schimba un rezultat fără a ridica suspiciuni. A învățat să se poziționeze prost la goluri, să simuleze probleme de coordonare și să pară enervat pe coechipierii săi după fiecare greșeală pe care, în realitate, el o făcuse.

El spune că a trucat un total de nouă meciuri, iar comisionul său pe meci a crescut de la 20.000 de lire sterline la 150.000 de lire sterline. În puțin peste un an, a strâns peste un milion de lire sterline, a condus un Ferrari prin centrul Londrei și a păstrat banii într-o cameră secretă într-un restaurant chinezesc din Dalston.

„Îmi spuneau John Gotti, ca mafiotul. Am făcut parte din Ferrari Boys, am închiriat mașini sport și am alergat prin tunelurile Londrei. Mă simțeam de neatins”, își amintește el.

Dar faptul că n-a știut să se oprească l-a costat. După ce a contactat un alt grup criminal, care se afla sub supravegherea Agenției Naționale de Criminalitate, a fost arestat în 2013 împreună cu doi intermediari. Au participat la un meci între Wimbledon și Dagenham și apoi s-au întâlnit la un restaurant chinezesc pentru a discuta despre următoarea lor operațiune. Acolo au fost arestați.

Condamnat la 16 luni de închisoare

Swaibu a fost condamnat la 16 luni de închisoare la Birmingham Crown Court. Fostul său partener și recrutor, Delroy Facey, a primit o sentință de doi ani și jumătate. „Trecerea prin închisoare a fost cel mai greu lucru. Violență, monotonie, disperare… Dar vizita fiicei mele Taliya m-a distrus. Faptul că a venit să mă vadă acolo m-a schimbat”, spune el entuziasmat.