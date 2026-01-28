Sport

Mărturia șocantă a unuia dintre supraviețuitorii tragediei din județul Timiș, în care au murit 7 fani ai lui PAOK: „Îmi amintesc totul, nu mi-am pierdut cunoștința în nicio clipă”

Gabriel-Alexandru Ioniță
28.01.2026 | 22:41
Fanii lui PAOK decedați în România sunt comemorați la stadionul Toumba. Foto: Hepta
Unul dintre cei trei supraviețuitori ai tragediei rutiere petrecute în județul Timiș, în care șapte suporteri ai lui PAOK Salonic au murit, a făcut primele declarații după teribilul eveniment. El a explicat că își amintește exact tot ce s-a întâmplat în secundele de dinainte de impact, întrucât era pe deplin conștient, dar, chiar și în aceste condiții, nu a reușit să găsească o explicație pentru cele întâmplate.

Primele declarații făcute de unul dintre supraviețuitorii accidentului în care șapte fani ai lui PAOK Salonic au murit în România

Tânărul grec a povestit cum s-a desfășurat organizarea pentru această deplasare în Franța pentru meciul cu Lyon de joi seară din Europa League. De asemenea, a vorbit și despre noaptea petrecută la Spitalul Județean Timișoara și a subliniat că se bucură foarte mult că și ceilalți doi prieteni ai săi implicați în accident care au supraviețuit se află în prezent în situații medicale stabile.

Despre faptul că s-ar fi consumat droguri în mașină înainte de impact el nu a dorit să comenteze. Pe de altă parte, a confirmat că urmează ca, cel mai probabil, în cursul zilei de joi toți trei să fie transportați înapoi în Grecia cu un avion medical echipat special pentru astfel de situații.

„Nu știu, nu conduceam. Sunt bine, din moment ce vorbim. Nu știu ce să vă spun cu siguranță, ca să puteți avea un răspuns. Acum sunt în doliu pentru prietenii mei. Astăzi este doliu. (n.r. Despre faptul că s-ar fi consumat droguri în mașina respectivă anterior accidentului) Nu mă interesează că au depus mărturie. Nu pot să știu ce au depus mărturie. A fost un accident grav. Sunt trei supraviețuitori. Eu și alți doi care sunt în spital și șapte morți.

Sunt singur într-o cameră, nu știu română, nu știu bine engleză. Le-am auzit vocile din întâmplare când treceam cu scaunul cu rotile ca să fac un RMN. I-am auzit, cel puțin știu că sunt în viață. Au avut o noapte bună în ceea ce privește rezultatele. I-am întrebat astăzi pe medici cum sunt prietenii mei. Mi-au spus lucruri bune. E foarte posibil să plecăm cu toții mâine, cu avionul. Am niște fracturi, niște rupturi. Îmi amintesc totul, nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă.

Nu știu cum a ajuns blocat acolo. Ați văzut videoclipul. A fost timp să meargă bine și nu s-a întâmplat nimic. Am închiriat duba din Edessa, șoferul s-a dus și a luat-o de acolo și ne-a ‘încărcat’ pe toți din Salonic. Eram șase din Imathia, iar restul sunt din alte zone, pe care i-am întâlnit cu toții într-un loc comun în care stabilisem să ne întâlnim. Eram ca frații, foarte buni prieteni”, a spus fanul lui PAOK, citat de jurnaliștii greci de la Metrosport. 

