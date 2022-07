Mărturia unei tinere de 17 ani, atacată de un rechin. Cum a scăpat din fălcile monstrului marin: ”L-am lovit în bot”

Addison Bethea căuta scoici în apele din Keaton, Florida, când a fost atacată de rechin. A fost salvată de fratele său și a rememorat pentru CNN prin ce a trecut.

O fată de 17 ani din SUA s-a luptat cu un rechin

”Nu știam exact ce să fac, dar auzisem că trebuie să lovești rechinul în nas pentru a-l alunga, dar eu nu am putut să fac asta. Așa că am început să-l lovesc în față, apoi i-am băgat degetele în ochi și am încercat să-l alung de pe mine, dar m-a mușcat de mână”, rememorează Addison.

Fratele Rhett Willingham, care este și pompier, i-a sărit în ajutor și a alungat rechinul. ”Am auzit-o scoțând un sunet, ca și cum era speriată. și sângele, am înotat acolo și am alungat rechinul”, a explicat bărbatul.

Fata a avut noroc, a fost scoasă din fălcile rechinului și a fost dusă la spital, după ce fratele său i-a aplicat un garou. Din păcate, fata va ajunge să trăiască fără un picior, care îi va fi amputat.

”Până la urmă, o să fie mult mai ușor. Aștept operația, să fiu sinceră. M-am săturat să stau tot timpul în pat. Toți cei care mă cunosc știu că tratez totul cu umor, așa că da, îmi plac rechinii de pluș”, a adaugăt Addison, semn că nu îi poartă ranchiună rechinului care a mutilat-o.

Mai mult, tatăl fetei a anunțat că fiica sa glumește cu toată lumea despre cum a ”bătut” rechinul, conform

”A trecut prin mai multe decât mi-aș fi putut imagina vreodată, . Vă rog să vă rugați pentru ea pentru a trece pentru dificultățile cu care se va confrunta. Nu este deloc vindecată, dar este în viață și asta contează cel mai mult pentru noi”, a explicat tatăl fetei.

Din păcate, românca ucisă de un alt rechin în Egipt nu a avut nicio șansă, fiind în ape adânci. Spre deosebire de fata din SUA, românca din Suceava a fost victimă sigură atunci când a fost atacată de rechin.