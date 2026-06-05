Mărturie răvășitoare a lui Cristi Chivu, după ce a semnat un nou contract cu Inter Milano: „Nu mai văd fantome!”

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Cristi Chivu a avut un an excepțional în Italia. A câștigat campionatul și cupa cu Inter, în primul său sezon pe banca milanezilor. Răsplata a venit imediat.

Chivu a învățat să-și îmblânzească gândurile

Românul a vorbit apoi despre cum a fost acest an, despre planurile sale și a revenit la cea mai traumatizantă experiență a vieții sale: accidentul la cap care i-a pus viața în pericol, acum 16 ani. El a explicat ce s-a schimbat ulterior în filozofia sa.

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„Din acel moment, nu mai văd fantome, nu mă dedic lucrurilor pe care nu le consider importante, nu-mi fac griji pentru ce se spune în jur, merg drept înainte încercând să fiu cea mai bună persoană posibilă față de cei care mă iubesc. Am învățat să-mi îmblânzesc gândurile, ceea ce este cel mai important lucru”, a spus el pentru Gazzetta dello Sport.

S-a gândit că poate fi dat afară

Chivu a recunoscut că a avut un moment în care a crezut că Inter va renunța la el. „Mi-a venit în cap, mai ales după înfrângerile cu Udinese și Juventus. Pentru o clipă am crezut că voi fi dat afară, dar apoi am văzut că Inter nu avea aceeași percepție ca mine. Dimpotrivă, m-a susținut imediat. Am simțit doar sprijin și apropiere”, a dezvăluit el.

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Românul a punctat că cele două trofee câștigate anul acesta nu-l entuziasmează prea tare. „Întotdeauna am avut idei clare și stima de sine potrivită: doar așteptam o oportunitate și Parma mi-a oferit-o. Apoi m-am regăsit imediat în locul unde am petrecut 20 de ani. Casa mea. Nu mă entuziasmez nici măcar acum că am câștigat, de fapt cred că face parte din normalitatea unui club atât de mare. Acum merg înainte, mai îngrijorat de sezonul viitor pentru că sunt competitiv și ambițios: vreau să câștig, mereu”, a spus Cristi.

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Italienii nu pot face achizițiile englezilor

“În acest moment nicio echipă italiană nu poate face ceea ce fac englezii. Asta nu înseamnă că nu vom face totul și chiar mai mult ca să încercăm. Pentru a câștiga ai nevoie de multe lucruri: idei și, mai presus de toate, jucători. Pentru că, la finalul zilei, jucătorii sunt cei care fac diferența.

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Toată lumea vorbește despre proiecte, dar ceea ce menține un club în viață sunt întotdeauna rezultatele. Astăzi, poate cluburile de top sunt favoritele care pot cumpăra jucătorii care fac diferența, dar noi trebuie să fim diferiți de ei”.