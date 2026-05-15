Mărturie tulburătoare a lui Gigi Becali: „Cel mai tare mi-e dor de bunica. Aș muri ca s-o revăd!”. Exclusiv

Gigi Becali a făcut o mărturie cutremurătoare despre bunica sa, care a trăit până la 97 de ani! Declarații emoționante despre cum dragostea pentru el a reușit să o țină în viață timp de 25 de ani, deși era bolnavă
Ciprian Păvăleanu
15.05.2026 | 20:15
Gigi Becali, mărturii cutremurătoare despre dorul pe care îl are de bunica sa. Foto: Colaj FANATIK
Toată lumea îl cunoaște pe Gigi Becali drept omul care dă banii la FCSB și taie în carne vie atunci când lucrurile nu merg. Drept omul care îi critică pe jucători fără să stea pe gânduri dacă nu-i fac pe plac. Drept omul care nu lasă antrenorii să-și facă treaba sau cel care făcea circ la TV în tinerețe, însă puțină lume s-ar aștepta ca omul de afaceri să aibă o latură extrem de sensibilă. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a făcut mărturii cutremurătoare despre bunica sa, care nu mai este în viață.

Gigi Becali, declarații cutremurătoare despre bunica sa

Un om atât de credincios precum Gigi Becali nu putea să nu aibă și o latură extrem de sensibilă, chiar dacă din discursurile sale de la TV nu se observă acest lucru. La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a avut o discuție mai profundă cu patronul celor de la FCSB, care a recunoscut că îl apasă un dor atât de mare de bunica sa, încât și-ar da viața pe loc doar pentru a o putea revedea:

„Cel mai mare dor îmi este de bunica mea. Câteodată stau în biserică în genunchi și-mi aduc aminte de ea. Câteodată așa îmi este dor de ea, încât aș muri pe loc ca să pot s-o văd. Atât de dor îmi e de ea. Nu mai țin cont de viața mea, atât de mare e dorul față de bunica mea. Vreau s-o văd pe ea! Plâng pentru ea că vreau s-o văd. Nimeni nu m-a iubit niciodată așa cum o făcea ea. Ea iubea cât toată lumea la un loc, cât mamă, tată și surori. Nimic nu se compara cu iubirea ei. Mă diviniza…”, a povestit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ca în fiecare duminică, Gigi Becali a fost prezent la Patriarhie și în ziua de 10 mai, unde a fost observat chiar în momentul pe care l-a povestit în cadrul emisiunii. Omul de afaceri a fost surprins stând în genunchi și cu lacrimi în ochi în timpul Sfintei Liturghii.

Cum a reușit bunica lui Gigi Becali să ducă o boală grea în ultimii 25 de ani de viață

Omul de afaceri este sigur că iubirea are efecte neștiute de om, pe care știința nu le poate demonstra. El a povestit că bunica sa a trăit aproape un secol, însă în ultimii 25 de ani a fost foarte bolnavă, iar frica de moarte își spunea cuvântul pe zi ce trece. În ciuda acestui fapt, ea a mai trăit foarte mulți ani din momentul în care s-a îmbolnăvit, iar Gigi Becali este sigur că această minune a putut fi posibilă doar cu ajutorul iubirii pe care i-o purta:

„A trăit 97 de ani și de pe la 70 de ani tot spunea că o să moară, că e bolnavă. Când puneam eu mâna pe ea și îi făceam masaj la ceafă și la spate, își revenea. Apoi spunea «Mi-a făcut masaj băiatul meu și m-a scăpat de la moarte». Eu nu înțelegeam atunci, dar ideea e că dragostea era atât de mare încât întorcea moartea. Eu când îi făceam masaj plângeam, pentru că mi-e frică să nu moară. Bunica mea întoarcea moartea doar pentru mine, ca să nu sufăr eu pentru ea. Dragostea întoarce moartea. Este cea mai puternică!”, a mai spus Gigi Becali.

